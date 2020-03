A Pechino è arrivato per la prima volta nel 2012, «a trovare una mia amica che lavorava qui. Non sapevo nulla della Cina, ne sono rimasto molto sorpreso». E conquistato. Tanto che Michele Lanari, di Aquileia, ha deciso di restare, mettere su casa e uno studio di architettura con un socio cinese, Arka design. «Una scelta nata per caso. Ad una cena ho conosciuto l'assistente di quello che poi sarebbe diventato il mio socio. Non cercavo lavoro. Avevo uno studio a Trieste con un amico. Poi, ho aperto lo studio in Cina e senza neanche rendermene conto, passando da un progetto ad un altro, non sono più potuto tornare indietro». In particolare, «ci occupiamo di scuole, asili montessoriani (uno anche a Wuhan ndr) e modello Reggio». Il primo progetto in questo campo? «Una cliente, moglie di un grossissimo imprenditore che aveva 5-6 asili, ci ha dato la possibilità di provare. Mi sono appassionato». Oggi «il nostro studio ha 20 dipendenti, abbiamo realizzato una cinquantina abbondante di progetti». Di Pechino gli piace «il senso costante di miglioramento. Poi c'è una grandissima sicurezza. Tutto è molto semplice e tecnologico. Paghi tutto con il telefono». Dell'Italia, invece, «mi manca soprattutto la natura e la varietà: in Friuli in due ore passi dal mare alla montagn. In Cina i posti sembrano un po' tutti uguali». Non sa il cinese. «Non ho mai pensato di restare così a lungo e resto sempre sul chi vive. Dipende da come andranno le cose».

