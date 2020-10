L'APPELLO

UDINE (alpi.) Non scaricare sulla scuola i problemi che nascono altrove, come i trasporti. Il coordinamento regionale dei Presidenti di Consiglio d'Istituto (docenti, genitori, personale Ata e studenti) dice no al ritorno alla didattica a distanza. «Le risorse investite nella scuola sono state moltissime si legge nel documento inviato alle autorità - In questi mesi le scuole, affiancate dalle amministrazioni comunali, hanno lavorato per un ritorno in sicurezza nelle aule. Nonostante ciò, l'ultimo Dpcm vede gli studenti privati di nuovo della didattica in presenza per frenare la diffusione di un contagio Covid-19 imputabile a ben altri luoghi e altri motivi, ove probabilmente non si è fatto altrettanto: trasporti, mancanza di controlli laddove vi sono assembramenti, non rispetto delle regole di base». Il coordinamento si dice contrario alla dad, «perché determina un inaccettabile impoverimento della didattica», e alla modifica dell'orario di inizio delle lezioni, «che mette a rischio gli studenti che dovranno rimanere in strada se i mezzi mantenessero gli stessi orari. Il sovraffollamento dei mezzi continua il documento - è un tema ove la scuola è chiamata in causa senza avere strumenti diretti per intervenire come attore principale, la scuola in questo caso subisce azioni di altri». Il coordinamento propone una sorta di selezione degli utenti dei mezzi in base ad alcune priorità: «Si mettano in campo fondi dedicati cita il testo - affiancando misure e disposizioni mirate a limitare l'uso dei mezzi pubblici agli studenti e ai cittadini che ne comprovino l'esigenza prioritaria, lavorativa o di salute (eventualmente anche viaggiando con autocertificazione che attesti la reale necessità di spostarsi nello specifico orario); orientare con più forza il mondo produttivo a mettere in campo orari di lavoro flessibile per evitare le ore di punta degli studenti o modalità di lavoro agile, ove possibile. Non chiudete la scuola in presenza solo perché è l'azione di governo tecnicamente più semplice: sarete responsabili di un grave danno inflitto agli adulti di domani. La scuola è luogo di crescita culturale e educativa, la dad introduce criticità lesive del diritto all'istruzione».

