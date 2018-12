L'appello: più aiuti ai giovani contadini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUDINE «L'agricoltura ci serve ancora e anche i contadini». È l'appello lanciato da Aiab-Aprobio Fvg. L'agricoltura soffre per l'invecchiamento degli agricoltori e per la redditività sempre più limitata.Pochi giovani decidono di rimanere nel settore e quei pochi che vorrebbero entrarci debbono superare ostacoli enormi per portare a compimento una scelta di vita che invece andrebbe premiata. «Noi di Aiab-Aprobio, che l'agricoltura locale la viviamo quotidianamente dichiara Massimo Ceccon, coordinatore dell'Associazione Italiana...