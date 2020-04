ECONOMIA

UDINE C'è chi è chiuso da tre settimane, dunque da ben prima che scattasse il fermo produttivo su larga scala. C'è quindi voglia di ripartenza, seppure con accenti diversi, poiché non in tutti i cantieri è materialmente possibile attuare i protocolli di protezione per garantire un rischio zero.

Così, il mondo dell'imprenditoria edile del Friuli Venezia Giulia, sta trascorrendo i tempi di quarantena imposti dal dilagare del Coronavirus, per altro reduce da un decennio di crisi che ha dimezzato l'edilizia della regione. Eppure, dagli artigiani agli «industriali» del settore, i ragionamenti sono poco concentrati sull'oggi e molto sul futuro che verrà.

L'INVITO

Perciò ieri i vertici della categoria edile di Confartigianato Fvg hanno invitato i propri associati «a pagare i loro fornitori spiega il capo categoria, Alessandro Zadro - auspicando che lo stesso comportamento sia adottato dai nostri committenti e da tutta la filiera edile. La considerazione vale anche per gli istituti bancari, che speriamo di avere vicino ora ma, ancora di più, nel momento della ripartenza».

Un atteggiamento non solo dettato dal senso di responsabilità rispetto agli impegni assunti, ma «è un appello che guarda al futuro sottolinea Zadro - Meno fragili usciremo da questa situazione e più possibilità di riprendersi ci sarà per ogni anello della filiera». Il tentativo, cioè, è di non innescare un processo di insoluti, che rischierebbe di generare un punto di non ritorno. Tutti, naturalmente, auspicano la ripresa dei cantieri in tempi rapidi, ma nessuno nasconde che esistono delle situazioni differenti: casi cioè in cui i protocolli di sicurezza sarebbero certamente applicabili (i grandi cantieri) e casi in cui rispettare le distanze di sicurezza sarebbero più complicate da rispettare.

LE ASSOCIAZIONI

Riconosce la varietà delle situazioni, ma si sta muovendo per un ripensamento del fermo, l'Ance Fvg e non solo, posto che «il pensiero è condiviso da diversi colleghi di altre regioni con cui sono stato in contatto», conferma il presidente regionale Roberto Contessi. «Non discutiamo le date del Governo precisa - ma siamo disponibili a una valutazione insieme alle istituzioni. L'obiettivo è dare un contributo all'economia reale. Siamo convinti che sia possibile un'operatività in sicurezza, senza cioè creare problemi di ordine sanitario».

Anche le imprese iscritte all'Ance sono state colpite seriamente dalla crisi decennale cominciata nel 2008. A fine 2019 le aziende attive erano 740, «le metà rispetto agli anni pre-crisi», e impiegavano 4mila lavoratori. Numeri leggermente in crescita a inizio 2020, soprattutto per i lavoratori legati ai grandi cantieri che si sono aperti in Friuli Venezia Giulia, dalla terza corsia dell'A4 agli ospedali di Pordenone e Trieste. Seppure «non sia semplice delineare il futuro», prosegue Contessi, «la discussione che è stata avviata parte dal fatto che il virus e la sua modalità di azione non è più una novità per nessuno e che con esso dovremo convivere ancora non qualche settimana, ma alcuni mesi». A queste considerazioni si aggiunge il fatto che «una parte della categoria è più protetta perché opera con la committenza pubblica, ma si è nell'ordine del 20-25%. Il restante 80% del settore - argomenta Contessi opera con il privato, la cui condizione di liquidità non è certa, dopo quanto è accaduto». È con queste premesse e questi ragionamenti che Ance Fvg, «se fino a qualche settimana fa spinge per la chiusura - ammette Contessi - oggi pensa che possa essere utile e possibile riaprire i cantieri, anche con un'operatività meno agevole rispetto a prima del fermo. Potremo anche interrogarci su quali cantieri far partire per prima, ma è auspicabile aprire la riflessione, salvo poi lasciare autonomia al singolo imprenditore. Chi ritorna a produrre dà anche un servizio al Paese e lo cautela da una crisi economica che potrebbe essere devastante».

Antonella Lanfrit

