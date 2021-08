Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AGRICOLTURAUDINE Circa 600 ettari investiti in ulivi, 86 tonnellate di produzione destinata ad aumentare per l'entrata in produzione di molti alberi ancora giovani -, un prodotto finale al 99% extra vergine, il che significa che «i coltivatori hanno imparato a lavorare bene, perché il buon olio si fa sull'albero», sostiene Lanfranco Conte, già docente di Chimica degli alimenti all'Università di Udine e ora consigliere scientifico del...