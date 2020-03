ELEMENTI DI CRISI

UDINE Un appello agli utenti a non affollare gli uffici postali viene dalla Cisl friulana. Nonostante le prescrizioni dei Decreti e gli inviti a ridurre gli spostamenti personali solo per situazioni specifiche e di reale necessità - si legge nella nota -, si registra spesso un'eccessiva concentrazione di clienti negli uffici postali rimasti aperti. Spesso per svolgere operazioni non urgenti; pagamenti di bollette con scadenze lontane, prelevamenti allo sportello e non all'Atm automatico fuori dall'Ufficio, spedizioni non urgenti e persino richieste di spiegazioni sul funzionamento delle App. Ritenendo non sempre fondato lo stato di necessità di molti clienti, che spesso si muovono anche a distanza di chilometri dalla propria residenza e anche fuori dal proprio Comune, rammentiamo che tali comportamenti creano situazioni di rischio per la salute del personale e dei cittadini a causa dell'affollamento che spesso non garantisce il rispetto delle distanze minime previste. La Cisl invita quindi la popolazione a limitare il più possibile la frequentazione degli uffici postali privilegiando gli altri canali disponibili (prelievi al distributore Postamat e servizi on line) che non prevedano la presenza fisica negli Uffici. Tra l'altro, si rammenta che sono previste proroghe per il pagamento di bollette e cartelle.

RISCHIO ABUSIVI

La Cna friulana denuncia friulana un'altra emergenza da affrontare: l'ondata di parrucchieri, estetiste e barbieri abusivi che, approfittando della chiusura dei negozi, si recano a domicilio dai clienti. «Non rivolgetevi ad operatori irregolari che sfuggono al controllo e alla vigilanza - esorta il presidente Cna Fvg, Nello Coppeto - mettendo a rischio la salute vostra e di chi vi circonda. Difendete chi resta a casa non accogliendo chi viene a lavorare in nero a domicilio per effettuare un servizio non a norma e senza alcuna tutela per la salute».

INAIL

L'Inail, per motivi precauzionali e al fine di limitare la presenza degli utenti agli sportelli, da ieri ha modificato le attività di sportello, gestite esclusivamente mediante canali di accesso telematico e/o telefonico. Ecco i riferimenti: Udine: Sportello amministrativo 366 6676437, 366 6676351, 366 6676117 (Lavoratori) e 0432 240308268 (Aziende) - Sportello sanitario: 0432/240316-220225. Tolmezzo: Sportello amministrativo 0433 48222 - Sportello sanitario: 0433 48232.

I centri medico-legali delle sedi Inail provinciali sono attivi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste da infortunati sul lavoro e tecnopatici.

ARTIGIANI

Oltre l'80% degli artigiani friulani ieri ha pagato regolarmente Iva e Irpef accogliendo l'invito del presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti. Alla vigilia del decreto Cura Italia licenziato dal Governo Conte, che come promesso ha fatto slittare in avanti le scadenze fiscali, Tilatti ha voluto dare un'indicazione di massima alle imprese del comparto invitandole, laddove possibile, ad effettuare regolarmente i versamenti in scadenza. Confartigianato saluta con favore la positiva risposta del tessuto artigiano all'appello. »Anche grazie a questo ulteriore sforzo del nostro tessuto produttivo - commenta Tilatti - possiamo guardare con fiducia al superamento dell'attuale momento di difficoltà e alla ripresa che dovrà seguire».

