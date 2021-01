GLI ASSESSORI

UDINE Un centinaio di volontari impegnati in tutta la regione, una sessantina nella sola provincia di Udine. Così si prepara il ritorno in classe in sicurezza, sotto la regia della Prefettura e con il coordinamento della Polizia locale, con la Protezione civile e i volontari di diverse associazioni delle forze dell'ordine, dai carabinieri ai finanzieri ai poliziotti, oltre agli alpini dell'Ana. In totale, spiega il prefetto vicario Gloria Allegretto, in provincia ci saranno «un centinaio» di persone.

PROTEZIONE CIVILE

«Ancora una volta la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia scende in campo con i suoi volontari per assicurare la ripartenza delle scuole in sicurezza, offrendo un supporto ai Comuni che ne hanno fatto richiesta. I volontari saranno impegnati in corrispondenza delle salite e discese degli autobus e davanti alle scuole per evitare assembramenti degli studenti e il corretto uso delle mascherine», spiega il vicepresidente Riccardo Riccardi. Sono nove i Comuni che hanno richiesto il servizio, di concerto con le prefetture e l'Ufficio scolastico regionale, e 105 i volontari impegnati e coordinati dalle polizie locali, di cui una sessantina sul territorio provinciale. In provincia i volontari saranno schierati a Udine, Cividale del Friuli, Tolmezzo, mentre nelle altre province saranno a Pordenone, Maniago, Gorizia, Trieste, Spilimbergo e Sacile. «Grazie ai numerosi volontari - ha aggiunto Riccardi - la Protezione civile è impegnata su più fronti in questa emergenza sanitaria: dalla presa in carico delle chiamate al numero unico, al supporto alle persone in quarantena con le attività di consegna di farmaci o di generi di prima necessità. A queste attività si aggiunge un ulteriore fronte, quello legato alla ripartenza della didattica in presenza, che sottolinea ancora una volta l'importanza della Protezione civile sul territorio».

L'ASSESSORE

Per parte sua, l'assessore ai Trasporti Graziano Pizzimenti mette in luce il lavoro fatto in vista del rientro in classe dei ragazzi delle superiori il 1. febbraio, con «oltre 700 corse giornaliere di autobus in più (di cui quasi 460 in provincia ndr) e 4 nuove corse treno. Invito quindi gli studenti e le famiglie a visionare il dettaglio degli orari e le altre informazioni utili all'interno dei siti delle Aziende di trasporto. Abbiamo rinforzato i trasporti, in attuazione dei documenti operativi delle Prefetture - ha precisato Pizzimenti -. Le corse aggiuntive saranno in buona parte attuate con autobus turistici da noleggio, oltre 120 mezzi, espressamente dedicati ai servizi di trasporto pubblico locale». Il nodo maggiore riguarda i doppi turni, che in provincia sono stati attivati a Cividale, Codroipo, San Pietro al Natisone, Gemona, San Daniele e Tolmezzo oltre al capoluogo. Saranno a turno unico con l'orario storico Cervignano, Palmanova, San Giorgio di Nogaro, Latisana, Lignano Sabbiadoro e Tarvisio. Turno unico per Gorizia città ed ex provincia mentre le scuole di Trieste osserveranno ingressi scaglionati con modalità specifiche. Il ritorno in classe sarà strutturato su un turno unico di ingresso e di uscita anche per le scuole dell'ex provincia di Pordenone e di Pordenone città.

Il dettaglio degli orari e altre informazioni utili è reperibile sui siti di ferrovie Udine-Cividale, Trenitalia e Tpl Fvg.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA