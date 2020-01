L'appello ai colossi dell'export per fermare i dazi degli Stati Uniti

IL CASO

UDINE Una manciata di ore e arriverà il verdetto. Domani, infatti, si saprà se il vino friulano, e con esso quello italiano, sarà soggetto ai dazi per approdare sul mercato degli Stati Uniti, il più importante canale di sbocco per le produzioni regionali e italiane. È proprio mentre guarda questo countdown che Michele Pace Perusini, presidente della sezione vitivinicola di Confagricoltura, rappresentante di oltre 500 aziende regionali e più di 10mila ettari, ovvero quasi la metà del territorio vitato, che sprona a all'ulteriore mobilitazione delle tante aziende Fvg coinvolge in questa partita: «Sollecitate i vostri importatori negli Stati Uniti a scrivere all'Ustr, il Dipartimento del commercio americano, per spiegare i danni che i dazi comporterebbero innanzitutto alle aziende americane che operano in questo settore e, di conseguenza, all'occupazione locale».

È questa, infatti, una delle ultime carte da giocare per togliere i vini italiani dalla lista dei prodotti sui quali il Dipartimento ha in corso la consultazione per l'applicazione dei dazi. «L'Ustr considera Perusini potrebbe essere sensibile agli effetti che un tale provvedimento provocherebbe sul mercato interno» e i vini regionali potrebbero così tirare un sospiro di sollievo, dopo essere già finiti nel mirino per ben tre volte, ricorda l'esponente di Confagricoltura, «nel marzo 2017 e nell'aprile e luglio 2019», riuscendo sempre a essere espunto dalla lista in virtù della importante azione di lobbying italiana.

In questa circostanza però, ammette Perusini, la situazione sembra più complicata e alcuni segnali sembrano indicare una decisione non favorevole per la produzione vitivinicola del Fvg: «Il danno sarebbe enorme». Infatti, in queste settimane si è assistito a un aumento degli ordini dagli Stati Uniti, ma la notizia, di per sé positiva, potrebbe preannunciare stagioni di secca. I vini francesi, già soggetti a dazio Usa, «hanno avuto un incremento dell'export verso gli Stati Uniti del +18% a novembre aggiorna Perusini -, ma perché gli importatori stavano facendo magazzino». La crescita degli ordini sul vino friulano ora potrebbe contenere lo stesso amaro futuro. Sarebbe, cioè, un tentativo degli importatori di contrastare le ripercussioni sulle vendite interne. Le norme statunitensi prevedono, infatti, che uno stesso soggetto non possa essere allo stesso tempo importatore, grossista e commerciante al dettaglio. Una filiera di distribuzione lunga che, prevedendo un ricarico a ogni passaggio, fa salire notevolmente il costo del prodotto. Immaginarsi se da un giorno all'altro il prodotto importato è colpito da un dazio del 100 per cento.

L'ALTERNATIVA

I viticoltori regionali, realisticamente, guardano a ciò che sta succedendo ai cugini europei francesi e tedeschi, e, insieme all'attivismo per impedire le ulteriori tasse, stanno già studiando il da farsi se il Governo di Donald Trump alzerà la barriera doganale. «Occorre che ciascun produttore valuti le proprie politiche di export ragiona Perusini per diversificare gli sbocchi. Ciò consentirà di diminuire la viscerale dipendenza dal mercato statunitense». Ma esistono alternative praticabili? «Il Sud Est asiatico e il Giappone», dato che l'impero del Sol Levante «ha abolito i dazi sul vino a seguito di un accordo con l'Ue». Nella ricerca dell'alternativa, comunque, pare non essere del tutto opportuno mollare la presa sugli States: «La politica dei dazi non può durare a lungo afferma Perusini poiché morirebbero migliaia di imprese Usa». L'auspicio, insomma, è che Trump sia indotto a riconsiderare le proprie posizioni proprio per mantenere fede al suo: «America first».

BREXIT

Se, forse, non tutto è perduto con gli Usa, ai viticoltori pare molto più problematica in prospettiva la Brexit che si vivrà il 31 gennaio e che interessa un altro dei più importanti mercati dell'export vitivinicolo regionale. «Crollerà il potere d'acquisto degli inglesi», spiega Perusini, e con esso «la possibilità di accedere a prodotti di qualità come quelli che esporta il Fvg», conclude.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

