L'ANNUNCIO

UDINE Era nato come sintesi tra un bar e una libreria e, con quelle pareti piene di libri da sfogliare o comprare era diventato luogo di incontro. La sua avventura, però, è durata poco meno di quattro anni. Ha chiuso, infatti, il Caffè dei Libri di via Poscolle (ma anche l'omologo di via San Lazzaro a Trieste) e a darne l'annuncio sono stati gli stessi fondatori, Luca Delmedico ed Elisa Cignini, marito e moglie che avevano avuto l'idea ben 9 anni fa e che l'avevano concretizzata dopo quattro anni di ricerche e progetti, impegno e investimenti. The end (la fine) hanno scritto ieri sulla pagina Facebook del locale, con un post di addio che non nasconde un fondo amaro per come si è conclusa l'esperienza, anche perché, a quanto pare, ci sarebbe stato un imprenditore disponibile ad acquisire i locali, proposta, però, che il Tribunale non ha accolto. «Cari Amici, il Tribunale di Udine, nella giornata del 13 gennaio, ha dichiarato il nostro fallimento. Il Caffè dei Libri quindi resterà chiuso, ma ci auguriamo per poco: speriamo infatti che una nuova proprietà possa far rinascere quello che è un progetto vivo, emozionante, positivo. Ma per noi finisce qui si legge sul social -. Grazie a tutti gli amici che ci hanno accompagnato in questo percorso difficile, snervante, bellissimo: ci siamo arricchiti del vostro affetto, delle vostre intelligenze, delle vostre opere. Per altri versi, Il Caffè dei Libri è stato un incubo crudele, ci ha provati moralmente e umanamente, forse più di quanto si possa vedere e immaginare. Ci scusiamo infine con tutti i creditori che, pazientemente o meno, hanno atteso invano il saldo delle loro spettanze: abbiamo provato con ogni mezzo a far fronte a situazioni imprevedibili e più grandi di noi, e lo abbiamo fatto fino alla fine, trovando un compratore che avrebbe risolto, seppur parzialmente, i problemi di tutti. Ma evidentemente, per il Tribunale non è stato abbastanza. E, ora che è finita, ci mettiamo la faccia, come abbiamo sempre fatto: cari haters e leoni da tastiera, per piacere siate clementi. Un abbraccio a tutti e buon proseguimento». Si conclude così, almeno per ora, la storia iniziata nel maggio 2016 di quello che i due ragazzi avevano immaginato come un luogo dove poter godere di un buon aperitivo, pranzo o cena; imparare cose nuove, interessanti, utili; riempire lo sguardo di arte. Un luogo di eventi di letteratura, musica, corsi di formazione, serate a tema, incontri per le mamme e molto altro. Una seconda casa nella quale ricevere gli ospiti o incontrare persone che hanno delle affinità tali da farle sentire a loro volta a casa».

Al.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA