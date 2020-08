L'ANNUNCIO

UDINE Dal primo settembre prestazioni sanitarie meno care in Friuli Venezia Giulia, sia nelle strutture pubbliche che in quelle private accreditate, perché la Regione ha abolito il superticket quello cioè che si paga in aggiunta al ticket recependo quanto contenuto nella legge finanziaria statale 2020 e in quello pluriennale per il triennio 2020-2022.

I DETTAGLI

La decisione è stata presa ieri dalla giunta, su proposta del vice presidente e assessore alla Salute Riccardo Riccardi. Un'azione che per i cittadini significherà risparmiare da 1,5 euro a 20 euro a prestazione, a seconda del valore all'origine dell'esame da effettuare. Esemplificando: per una prestazione del valore compreso tra 5,01 e 10 euro, il risparmio sarà di un euro e mezzo. In progressione, si arriverà a risparmiare 20 euro su una prestazione il cui valore è compreso tra i 60,1 e 70 euro. Un beneficio che ha origine nello scorso autunno, quando fu il ministro alla Salute, Roberto Speranza, a chiedere risorse in Finanziaria per l'abbattimento del superticket in forma generalizzata, al fine di salvaguardare il bene primario della salute in un momento in cui le persone erano e sono alle prese con una persistente crisi economica. Una proposta sostenuta dal segretario nazionale del Pd e che è stata fatta propria dalla maggioranza, che l'ha inserita nel documento finanziario per l'anno in corso, approvata dal Parlamento, e ora recepita dalla Regione che, ha assicurato Riccardi, rimborserà quanti hanno già saldato il superticket per prestazioni che saranno loro erogate a partire da martedì. A rimanere invariato, ha ricordato Riccardi, saranno i costi per le prestazioni al di sotto dei 5 euro, alle quali non veniva applicata alcuna maggiorazione. Una riduzione di costi a carico dei cittadini considerata naturalmente «positiva» anche dall'opposizione al governo del presidente Massimiliano Fedriga, ricordando, in contemporanea, che «l'esenzione del superticket in Friuli Venezia Giulia è stato già introdotto nel 2015, con Debora Serracchiani presidente», ha specificato il dem Salvatore Spitaleri, componente della Commissione paritetica Stato-Regione. Allora, ha aggiunto, «si esercitarono le prerogative dell'autonomia regionale prevedendo un sistema di superticket in ragione del reddito, a tutela delle fasce più deboli. Ora, grazie allo Stato, l'intervento è generalizzato». Un esempio, di «circuito virtuoso tra autonomia regione e Stato centrale, che porta benefici per i cittadini del Friuli Venezia Giuli sia in ambito sanitario, sia con i trasferimenti di risorse contenuti nei decreti dei mesi scorsi», ha aggiunto Spitaleri, possibile «se non facciamo a testate». Come invece sta accadendo in materia di «test sierologici volontari per docente e personale non docente», questione su cui «si predica bene e si razzola malissimo: si chiede allo Stato di rendere obbligatori test per insegnanti e intanto regna caos tra i medici di medicina generale per farli semplicemente ai volontari».

Benefici finanziari deriveranno anche da un'altra decisione assunta ieri dalla giunta regionale: su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, è stato approvato il bando che dispone di 3 milioni per il sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che diversificano la loro attività in agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali. La domanda deve essere presentata entro il 12 ottobre attraverso il portale del sistema informativo agricolo nazionale. Il bando prevede la concessione di un contributo forfettario modulato, da un minimo di 3mila euro a un massimo di 7mila euro, in base al servizio offerto, con avvio dell'attività non dopo del 31 gennaio 2020. Il contributo potrebbe diminuire se i fondi non fossero sufficienti a coprire tutte le domande che perverranno.

Antonella Lanfrit

