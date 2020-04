L'ANNUNCIO

UDINE Dal 14 aprile, riaprono ben 49 uffici postali in regione: di questi, 26 sono in provincia di Udine, 16 in quella di Pordenone, 4 nel triestino e 3 nel goriziano. I vari sportelli saranno attivi da uno a tre giorni la settimana. Nello specifico, nel territorio provinciale udinese, quelli di Alesso e Carpacco saranno accessibili solo il martedì; a Ospedaletto di Gemona e a Rodeano Basso il mercoledì; a Camporosso, Ciconicco, Gradisca di Sedegliano e Terzo di Tolmezzo si potrà andare in posta il giovedì; a Ligosullo e a Cisterna del Friuli il venerdì e a Torreano di Martignacco il sabato. In altri uffici, l'apertura sarà garantita tre giorni la settimana; il lunedì, mercoledì e venerdì saranno attivi gli sportelli di Cavalicco, quelli di Colloredo di Prato, di Strassoldo, di Villanova di San Daniele e di Udine 12 (quello di via Genova, che si aggiunge a quelli di via Vittorio Veneto, viale Forze Armate, Piazzale Valle del But, Via Bersaglio, via Volturno, Via Roma e via del Freddo che erano e rimangono aperti sei giorni la settimana). Infine, saranno aperti il martedì, il giovedì e il sabato quelli di Basaldella, di Ipplis, di Pavia di Udine, di Percoto, Pertegada, Perteole, Reana del Rojale, Rivolto, Sanguarzo e Villa Vicentina. Con queste nuove modifiche, dal 14 aprile in provincia di Udine gli uffici territoriali accessibili al pubblico, anche se non tutti a pieno regime, passano da 146 a 169 sui 180 presenti complessivamente (con una percentuale quindi vicina al 94 per cento).

I RESPONSABILI

«Gli orari di apertura al pubblico fa sapere Poste Italiane - sono stati temporaneamente rimodulati nelle ultime settimane in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale. Anche nella fase di emergenza, abbiamo continuato a garantire a tutti i cittadini i nostri servizi, mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle istituzioni locali. La riapertura di questi uffici è stata possibile anche grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l'installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini».

Rimangono ancora in vigore, ovviamente, tutte le regole di sicurezza previste nell'emergenza coronavirus: negli uffici postali, si può entrare esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili; dove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina e mantenendo obbligatoriamente la distanza di sicurezza sia all'interno (gli accessi sono contingentati) sia all'esterno dei locali.

ANCORA CHIUSI

Undici uffici territoriali; si tratta di quelli di Carnia, Artegna, Lignano Sabbiadoro, Madonna di Buja, Povoletto, Teor e altri cinque sportelli a Udine città (in via Forni di Sotto, in viale Palmanova, viale San Daniele, viale Tricesimo e via Pozzuolo). Non è detto, però, che la prossima settimana le cose non possano cambiare, a seconda delle decisioni che annuncerà il Governo in merito alle restrizioni. Per ogni eventualità, Poste Italiane consiglia di consultare il sito ufficiale dove sono indicati gli sportelli aperti e quelli chiusi, in base alla ricerca della località. Una buona notizia arriva sul fronte dei mancati pagamenti delle bollette: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha infatti prorogato fino al 13 aprile il blocco di tutte le procedure di sospensione delle forniture per morosità di famiglie e imprese.

Alessia Pilotto

