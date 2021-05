Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANNUNCIOUDINE Amazon sbarca a Udine. Il colosso dell'e-commerce ha annunciato l'apertura in città, in via Liguria, di un nuovo deposito di smistamento, che contribuirà a rafforzare il servizio di consegna per clienti e venditori soprattutto per le aree del capoluogo friulano, di Gorizia e di Trieste. La buona notizia è che si aprono nuove opportunità di lavoro: l'operazione, infatti, creerà più di 60 posti a tempo indeterminato, tra...