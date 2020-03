L'ANNUNCIO

PORDENONE Attività sportive all'aperto, passeggiate, ma anche attività commerciali, chiuse la domenica (tranne edicole, parafarmacia e farmacie): la Regione vara una stretta - un'altra - in anticipo rispetto alle decisioni che sono state annunciate dal Governo. Lo ha spiegato ieri il presidente Massimiliano Fedriga. L'alto numero di contagi e le segnalazioni che continuano ad arrivare da cittadini e forze dell'ordine a proposito di persone che ancora ignorano o tentano di aggirare i divieti, hanno convinto il leader leghista a mettere in pratica l'ennesimo giro di vite: sono vietate corse e passeggiate (e assembramenti di qualsiasi genere) nei luoghi che possono provocare affollamento. Quindi parchi e giardini pubblici, i quali dovranno essere sigillati dai sindaci (Pordenone l'ha già fatto). La stessa ordinanza, in vigore già da oggi, affronta anche il problema delle troppe persone che frequentano i supermercati: da ora in poi potrà andare a fare la spesa un solo membro della famiglia. Infine le domeniche, che si vivranno con gli esercizi commerciali chiusi ad eccezione di farmacie, edicole e parafarmacie.

I CONSIGLI

Indicazioni operative per la pulizia e la disinfezione degli spazi pubblici per il contenimento dell'infezione durante l'epidemia Covid-19 sono state inviate a tutti i sindaci in una nota della Protezione civile. Per quanto riguarda strade, piazze e luoghi aperti «non vi è alcuna evidenza che le superfici calpestabili siano implicate nella trasmissione di infezioni respiratore virali». Inoltre, i prodotti disinfettanti hanno un considerevole impatto ambientale. Pertanto è consigliata la normale pulizia delle strade. Si raccomanda invece di evitare le procedure di spazzamento a secco e l'utilizzo di soffiatori al fine di ridurre la dispersione di polveri. È consigliato incrementare le azioni di lavaggio manuale dei marciapiedi e delle aree pedonali nei punti di maggiore aggregazione mediante idropulitrici. Non è invece considerata utile la pulizia degli arredi urbani. Dovrà essere valutata dai sindaci - così indica la nota congiunta di Protezione civile e direzione Salute della Regione - l'opportunità di vietare l'accesso a parchi gioco o aree dedicate allo svago per bambini. Dovrà essere diffusa al pubblico, agli amministratori di condominio e alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) la raccomandazione di incrementare la pulizia e disinfezione delle superfici che vengono più spesso a contatto con le mani. È raccomandato, infine, l'aumento della ventilazione, possibilmente naturale, in tutti gli edifici pubblici o privati di uso comune.

IN CASA

All'interno delle abitazioni è bene lavare frequentemente le mani, soprattutto dopo essere rientrati a casa e dopo aver usato i servizi igienici, aver tossito, starnutito o soffiato il naso, usando acqua e sapone e, se non disponibili, disinfettanti per le mani a base idroalcolica (concentrazione di alcol pari almeno al 60 per cento). È bene pulire ogni giorno gli ambienti e i servizi igienici con acqua e un comune detergente; disinfettare con prodotti a base di cloro (candeggina). Particolare attenzione va riposta alle superfici che vengono toccate con maggiore frequenza (maniglie, pomelli, pulsanti, tablet, tastiere, telefoni). Dopo l'utilizzo, fazzoletti e tovaglioli di carta, guanti e mascherine vanno gettati nella raccolta indifferenziata. I locali vanno aerati. Ancora: al rientro a domicilio si consiglia di togliere le scarpe utilizzate all'esterno e sostituirle con calzature a uso esclusivo degli ambienti interni dell'abitazione. Per quanto riguarda gli spazi condominiali di uso comune, evitare di toccare le superfici soggette a maggiore contatto con le mani.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

