L'ANALISI

UDINE Per le spese di rappresentanza del 2018, Lignano batte Udine. Ma anche Trieste, Pordenone e Gorizia. Le somme indicate negli elenchi che i Comuni sono tenuti a pubblicare in nome della trasparenza, non lasciano spazio a dubbi. A Lignano nel 2018, sono stati spesi 77.568,12 euro, una media di 11 euro a residente (nel 2018 l'annuario Fvg ne contava 6.948). A Udine, fra targhe e tavolette di cioccolato (sul serio, per Friuli Doc 2018, con 857 euro), penne personalizzate per gli sposi, rimborsi a relatori, coppe e premi (oltre a tutta la partita istituzionale delle celebrazioni) il Comune ha sborsato 21.633,36 euro, 0,21 euro per ciascuno dei suoi (allora) 99.518 abitanti. A Trieste, invece, fra convegni, celebrazioni ufficiali, Atleti azzurri, manifestazioni sportive, targhe, eventi estivi e la festa della Polizia locale triveneto, il Municipio ha speso poco di più, 22,322,69 euro nel 2018 (0,10 euro per ciascuno dei suoi 204mila abitanti). Più parca Gorizia, con 3.226,92 euro spesi nel 2018 (una media di 0,09 euro a residente), fra pranzi di rappresentanza, mazzi di fiori, cesti natalizi, coffee break, una colazione di lavoro (fra i rettori e l'assessore Rosolen, 7,70 euro), pergamene per gli sposi e omaggi natalizi, oltre a tutta la lista delle cerimonie ufficiali. Ancor più risparmiosa Pordenone, con un esborso di 2.712,34 euro (0,05 euro a residente) documentato dal sobrio rendiconto che riporta una lunga sfilza di targhe, manifesti, corone e coroncine di alloro, un servizio audio e video per il progetto Parco inclusivo San Valentino e spese per varie cerimonie ufficiali (ma nel 2017 aveva speso quasi la metà, 1.304,24 euro).

I COMUNI

Il sindaco di Lignano Luca Fanotto non ci sta a far passare il suo municipio per spendaccione. «Il nostro è un comune turistico. All'interno di queste spese ci sono i premi in denaro conferiti per il Premio Hemingway, un evento culturale che veicola l'immagine di Lignano, e le spese legate all'ospitalità dei premiati. Lo stesso per il Premio Scerbanenco». Per l'Hemingway 2018 in lista ci sono 8.250 euro per il catering alla cerimonia e 1.078 in «oggetti artistici». Gli «oggetti artistici» da 6.500 euro da destinare agli omaggi per valorizzare l'immagine dell'ente e quelli (altri 23.590 euro) per il 60. del Comune? «Abbiamo anche fatto una mostra permanente per i 60 anni - dice Fanotto - Si tratta di quadri e opere d'arte che vengono date come omaggio nelle cerimonie ufficiali. Ma non si sono esauriti quest'anno. C'è una riserva che il Comune conserva». Una consistente fetta della lista 2018 riguarda poi Lignano Noir, dalle penne personalizzate (951,60 euro) alle spese per il festival (146,40), poi l'aperitivo conviviale (660), l'ospitalità (1.302,09), la ristorazione (2.979,02), il rimborso di spese di viaggio (748,45) e la promozione (7.966,60). «Abbiamo rimborsato le spese ai vari relatori di Lignano noir. Se non possiamo nemmeno noi, che siamo la città più importante in Friuli sotto il profilo turistico, permetterci queste spese, che sono proprio di rappresentanza, allora, possiamo chiudere il comune», si sfoga. A Udine nel 2018 sono calate rispetto alla cifra monstrum del 2017 (quando si superarono i 40mila euro), ma sono cresciute di circa 3.900 euro rispetto ai 17.728,64 euro del 2016. Nel 2015 erano state di 25.101,04 euro, ma nel 2014 erano arrivate a 10.837,67 e nel 2013 di 9.780,95. Lontane le cifre del 2012 di ben 31.577,95 euro e del 2011 con 35.380,99. L'assessore Francesca Laudicina punta il faro sul fatto che «sono calate rispetto al 2017 da 40.081,58 a 21.633,36, praticamente dimezzate». Secondo lei, sono «in linea con quelle del 2016 e comunque pure inferiori a quelle del 2015». Nel quadro della provincia brilla il caso di Campoformido, che nella lista delle spese 2018 mette uno zero tondo: «Per 15 anni sia nel mio mandato che in quello di Zuliani sempre nessuna spesa di rappresentanza - dice l'ex sindaco Monica Bertolini -. Per scelta. Abbiamo sempre pagato di tasca nostra tutte le spese di rappresentanza, benzina, telefono, rinfreschi offerti alle associazioni e ai dipendenti per Natale».

Camilla De Mori

