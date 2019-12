L'ANALISI

UDINE Il Friuli Venezia Giulia ha perso 64mila pensionati under 70 dal 2008. All'inizio di quest'anno se ne contavano quasi 354.847 pensionati, circa mille in meno rispetto ad un anno prima (-0,3%). La diminuzione registrata si è concentrata nella provincia di Trieste (-777 pensionati, pari a -1,1%), mentre in quella di Gorizia è stata più contenuta (-201, pari a -0,5%); Pordenone presenta addirittura una lieve crescita (+0,2%), Udine è stabile (-0,1%). Lo rileva il ricercatore dell'Ires Fvg Alessandro Russo in un'indagine su dati Inps.

Il numero di pensionati negli ultimi undici anni è complessivamente diminuito di 28mila unità (nel 2008 sfiorava quota 383mila): in particolare la fascia degli ultra settantenni è aumentata di circa 36mila unità, mentre nello stesso periodo quella con meno di 70 anni ne ha perse oltre 64mila. Sempre nel periodo 2008-2019 sono diminuite soprattutto le pensionate donne (-8,8% contro il -5,6% degli uomini) e la provincia di Trieste ha subito la contrazione maggiore (-13,9%). Il numero di pensionati ogni 100 occupati è pari a 69,5 in Friuli Venezia Giulia, un dato superiore a quello nazionale (68,9) e anche alla media del Nordest (60,7), dove spicca il Trentino Alto Adige con il quoziente più virtuoso, inferiore a 54. Nella nostra regione il valore più elevato si riscontra nella provincia di Gorizia con 76,5 pensionati ogni 100 occupati, il più contenuto in quella di Pordenone (62,1). Considerando solo la componente femminile tale rapporto è molto più elevato e pari in regione a 82,7 (contro il 58,9 degli uomini); in provincia di Gorizia si raggiunge quasi la parità, in quanto ci sono 97,3 pensionate ogni 100 donne occupate.

REDDITI

Nel 2018 il reddito medio pensionistico (al lordo dell'imposizione fiscale) risulta pari a 20.001 euro all'anno (516 euro in più rispetto al 2017) contro una media nazionale di 18.329; la nostra regione è al quarto posto dopo Lazio (20.957), Lombardia (20.264) e Liguria (20.203). La provincia di Trieste, con un reddito medio da pensione di 22.302 euro è la prima a livello regionale e la terza in Italia dopo Milano (22.573) e Roma (22.354); a seguire si trova Gorizia (settima a livello nazionale con 20.770 euro). Udine (31esima in Italia) e Pordenone (37esima) presentano i valori meno elevati, in entrambi i casi al di sotto di 20mila euro annui. Sempre all'inizio di quest'anno, il numero totale di pensioni era pari a oltre 511mila, per una media di 1,4 trattamenti pro capite. I redditi da pensione delle donne sono nettamente inferiori rispetto a quelli degli uomini, in media del 31% (7.400 euro in meno in regione: 16.500 contro 23.900); tale dato rispecchia la minore e più discontinua partecipazione femminile al mercato del lavoro. Infine in Friuli Venezia Giulia ci sono poco meno di 100mila pensionati, pari al 28,2%, che dispongono di un reddito mensile lordo inferiore a mille euro, solo l'8,7% supera al contrario i 3mila euro: per quanto riguarda la componente femminile tali percentuali sono rispettivamente pari al 37,8% e al 4,1%.

ASSEGNI SOCIALI

In regione, alla data del 1 gennaio 2019 gli assegni sociali erano 9.824, con un importo medio mensile di 445 euro .

