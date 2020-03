L'ANALISI

AMARO «Ora si capirà che avere un'infrastrutturazione a banda larga e ultra larga è strategico e il tema non è se, fornendola, si guadagna o non si guadagna in alcune aree. Immaginiamoci se negli anni Sessanta avessero pensato a costruire autostrade in base alle automobili in circolazione allora. Spero in un'accelerazione sulle infrastrutture ad alta velocità, quando saremo usciti da questa situazione».

Roberto Siagri, presidente e amministratore delegato di Eurotech, la società informatica friulana di statura internazionale che ha chiuso il 2019 con tutti i valori patrimoniali ed economici a livelli record, non può che partire da questo nodo, dopo che la conversazione telefonica nel Friuli centrale ha più di qualche problema, probabilmente a causa di sovraccarico. Che bisognerà risolvere per poter pensare a una nuova ripartenza.

SAFETY CAR

Siagri paragona, infatti, l'effetto coronavirus sull'economia mondiale come alla «discesa in pista della safety car». Tutto rallentato, «ma il potenziale della macchina resta immutato». Per Eurotech è indubbio, date le innovative soluzioni già sviluppate: Data center mobili, ribattezzati nanoDc, che permetteranno di usare gli stessi software nelle periferiche, con risparmio di tempo e denaro. Per il resto del tessuto produttivo è un auspicio. Ma «per le imprese è necessario investire nella digitalizzazione», non solo per processi più efficienti e con meno sprechi, ma per trasformare i modelli produttivi», per il passaggio «dall'economia del prodotto all'economia del servizio».

Quella che, nella visione dell'imprenditore, potrà consentire una conciliazione tra la massiccia automazione e il mantenimento dell'occupazione. «Servirà un solo supervisore di un impianto produttivo esemplifica , ma molte più persone per erogare servizi legati al prodotto e potranno essere forniti in smart working. Si va verso un nuovo capitalismo».

Attenzione, avverte però Siagri, concentrandosi sulla modalità di lavoro portata definitivamente in auge dal coronavirus: «Per far diventare lo smart working pratica diffusa, deve esserci un cambio del modello organizzativo delle aziende: dalla struttura gerarchica a quella cooperativa, con un lavoro organizzato per obiettivi, misurabili in un tempo contenuto». Potrebbe essere, insomma, che dopo il Covid-19 «il principio di sussidiarietà entri significativamente in azienda».

IL COMMERCIO

Un'economia sempre più digitale per poter garantire opportunità per tutti sembra essere, dunque, una strada obbligata. Il commercio, per esempio, potrebbe dimostrare un'accelerazione del processo a fine tunnel. «L'e-commerce in questi giorni ha avuto un'impennata dell'80% - aggiorna Siagri -. Chi ha investito in questa formula di certo ha guadagnato e, forse, avrebbe permesso a molti di sopravvivere». Una prospettiva che non esclude nessuna bottega, se «all'e-commerce si unisce l'esperienza del rapporto con le persone e un aggiornamento della propria presenza online: non solo per richiamare in negozio, ma per dare servizi chiari, veloci e senza creare problemi, per esempio per i resi».

Lo stop agli incontri di lavoro in presenza, «ha spinto anche Eurotech a chiedersi come poter essere online in maniera diversa, ricreando nel digitale quel contesto».

LA SCUOLA

La scuola ha dovuto rispondere a questo interrogativo dall'oggi al domani: chiuse le aule fisiche, si sono aperte quelle a distanza. Un tema che Siagri aveva già avuto modo di affrontare in ambienti ministeriali. «Il digitale rende possibile integrare tecnologia e rapporto interpersonale, accrescendo il valore dell'insegnante», considera. A una condizione, però: «Non basta erogare la lezione da una piattaforma, si sarebbe al digitale 1.0. Il valore aggiunto dell'uso del digitale è che esso consente il tutoraggio personalizzato. Ci ricordiamo ciò che l'insegnante ha detto a ciascuno di noi, più che quello che ha detto all'intera classe».

Dietro alla virus-safety car, «Eurotech ha le gomme nuove e il pieno fatto», conclude Siagri, sperando che il resto del sistema produttivo esca dal tunnel «con le risorse per investire nel digitale, che ormai costa anche poco».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA