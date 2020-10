GLI ISTITUTI SUPERIORI

UDINE Si cambia di nuovo, e, di nuovo, le scuole si organizzano per implementare la didattica a distanza. Gli istituti superiori sono pronti, un po' grazie all'esperienza della scorsa primavera, un po' perché era un provvedimento nell'aria da qualche tempo e un po' perché molti di essi l'avevano già attivata, seppur in misura minore rispetto a quanto sarà richiesto ora.

Non per tutti, però, sarà semplice: istituti tecnici e professionali, in particolare, sono preoccupati per le ore di laboratorio, impossibili da fare online. La nuova ordinanza del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, infatti, stabilisce che da mercoledì (e, per ora, fino al 20 novembre) almeno il 50% delle lezioni alle secondarie di secondo grado sia in dad, privilegiando però la modalità in presenza per le prime e le quinte; opzione, quest'ultima, che non tutte le scuole superiori riusciranno a soddisfare.

«Quella della didattica a distanza era una decisione che ci aspettavamo spiega Luca Gervasutti, il dirigente scolastico del Liceo Classico Stellini di Udine nonché vicepresidente dell'Associazione nazionale presidi per il Fvg - Era nell'aria, perché ci rendiamo conto delle difficoltà che stanno vivendo non tanto le scuole dal punto di vista organizzativo, quanto le aziende sanitarie e il mondo dei trasporti. Personalmente è una scelta che mi trova anche favorevole, pur essendo consapevole che la dad non ha nulla a che vedere con la didattica vera e propria. In una situazione d'emergenza, però, la facciamo. Siamo anche consapevoli che non sarà finita qui. Adesso riorganizzeremo le attività e il quadro orario e resteremo in attesa di sviluppi sapendo che quest'anno è all'insegna della flessibilità. Ci aspettavamo una situazione di questo genere».

Lo Stellini vuole addirittura anticipare i termini dell'ordinanza, introducendo la didattica a distanza già martedì: «Se si partisse mercoledì ha infatti spiegato il dirigente - saremmo già praticamente a metà settimana e diventerebbe penalizzante dal punto di vista organizzativo».

L'orario resterà quello attuale (7.50-13.50, dato che in regione i presidi hanno chiesto di non spostare l'inizio delle lezioni) e sono due le ipotesi per lo scaglionamento delle classi in corso di valutazione al liceo udinese.

«Nel nostro istituto ha continuato Gervasutti - abbiamo verificato che non è possibile privilegiate la didattica in presenza per le prime e le quinte perché assieme rappresentano il 36% degli studenti, quindi andremmo a penalizzare tutti gli altri. Abbiamo optato per una suddivisione equa tra le classi, di lezioni in presenza e a distanza, decidendo tra l'altro di non smembrare le classi stesse: l'intero gruppo sarà o tutto a scuola o tutto a casa. Tra le varie ipotesi, ci stiamo orientando verso una soluzione che possa prevedere la presenza del biennio per una settimana e del triennio la settimana successiva. Oppure, dato che abbiamo tre indirizzi, stiamo valutando di dividerli in due: una settimana quello tradizionale, quella dopo le due sperimentazioni. Così avremmo un'equa suddivisione della popolazione scolastica».

Per la dad, comunque, a restare a casa saranno solo gli studenti: «I docenti verranno a scuola ha spiegato il dirigente - e faranno lezione in presenza per i ragazzi che ci sono. Poi andranno nelle aule vuote e si collegheranno, tramite un tablet che forniremo loro, con gli studenti a casa».

In altre scuole, ad esempio Sello, Malignani o Stringher, l'adattamento non sarà così facile: «Questa ordinanza rende più difficile il lavoro agli istituti tecnici e ai professionali ha specificato Gervasutti - dove c'è preoccupazione perché si fanno molte ore di attività laboratoriale che non può essere svolta a distanza e quindi la dad non è applicabile. Una via sarebbe quella di ridurre le attività in laboratorio ora e aspettare che passi questo periodo difficile per recuperarle nella seconda fase: la flessibilità organizzativa lo consente, ma non è semplice».

