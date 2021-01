L'ALLARME

UDINE Nel 2020, il Comune di Udine ha anticipato 3,5 milioni di euro per la gestione di 316 minori stranieri non accompagnati. Una cifra pesante che preoccupa il sindaco Pietro Fontanini e che ha spinto la giunta ad aderire al progetto della rete Siproimi, per accedere a fondi statali ad hoc.

LE CIFRE

«Nel 2019 ha spiegato l'assessore alla salute, Giovanni Barillari -, Udine in totale ha speso 2,805 milioni per minori stranieri non accompagnati; lo scorso anno la spesa è stata di 3,577 milioni di euro. Per fare un confronto, i contributi economici per le persone bisognose udinesi sono di 250 mila euro l'anno». «Cifre simili non sono uno scherzo ha commentato Fontanini -: in un anno l'aumento è stato di quasi un milione di euro, ma siamo impotenti. Abbiamo l'obbligo di gestire questi ragazzini anche se è stato dimostrato che diversi di loro dicono di essere minorenni e non lo sono. Siamo preoccupati perché il problema è pesante anche dal punto di vista economico».

Il Comune, infatti, anticipa la spesa, che viene rimborsata in parte dallo Stato e in parte dalla Regione, «ma ha detto Barillari -, riguardo a quest'ultima non c'è certezza di rimborso perché non è un obbligo, anche se finora l'Ente ha sempre rispettato le richieste di ristoro». «Quando un minore straniero non accompagnato viene trovato sul territorio comunale ha spiegato l'assessore -, il Comune ha il dovere di farsene carico e di collocarlo in strutture con tutti i requisiti. Attualmente, Udine deve occuparsi di 153 ragazzi di cui 12 in quarantena e sei positivi. I costi sono tra i 73 e i 93 euro al giorno a persona per situazioni normali; sui 130 euro in caso di quarantena per arrivare ai 350 al giorno in caso di positivi al Covid. Sull'importo della tariffa, 45 euro al giorno vengono rimborsati dalla Prefettura, il resto dalla Regione, ma senza vincolo». Nel complesso, nel corso del 2020, i minori non accompagnati di cui il Comune si è occupato sono stati 316 (con 134 quarantene e 13 positività) per un totale di quasi 44mila giornate di accoglienza (in aumento rispetto al 2019) in 10 strutture; il picco si è registrato da settembre in poi, con il record di dicembre che ha visto 4.842 giornate di accoglienza per un costo di 406 mila euro.

LE AZIONI

Dati i numeri, Palazzo D'Aronco ha deciso due azioni, per fare fronte alla spesa. La prima è quantitativa: «Poiché aderiamo alla rete Siproimi del ministero dell'Interno, parteciperemo al bando ha annunciato l'assessore -, che finanzia nuovi progetti destinati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. La durata massima dei progetti che beneficeranno dei contributi è di 12 mesi a partire dal 1. luglio (con finanziamento ministeriale assicurato per tutta la durata temporale del progetto). Lo Stato riconoscerà una retta a persona di massimo 68,40 euro al giorno e questo, tra l'altro, ci fa pensare che le tariffe che ci troviamo a sostenere noi siano superiori a quanto dovrebbero essere secondo il ministero». I progetti presentati al bando dovranno prevedere sia interventi legati all'accoglienza materiale, sia quelli volti alla formazione e all'avviamento all'attività lavorativa. L'altra strada decisa dall'amministrazione, invece, è quella del collocamento familiare (approvato a settembre, ma per ora mai sfruttato): «Dato che riteniamo che il posto migliore, per un minore, sia all'interno della sua famiglia ha continuato Barillari -, abbiamo approvato delle linee guida che prevedono l'affidamento ai parenti fino al quarto grado, con un contributo economico di circa 20 euro al giorno, cifra che può essere modificata in base alla situazione del nucleo, ma senza diventare una fonte di reddito».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

