L'ALLARME

UDINE «La situazione sta di nuovo esplodendo. Rischiamo di andare di nuovo in tilt». L'occhio clinico di Mario Calci, alla guida del reparto di Pronto soccorso e Medicina d'urgenza dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, si spinge oltre al quadro contingente, che ancora, seppur a fatica, sta cercando di reggere l'urto dell'ondata covid che si fa più violenta giorno dopo giorno. Ed anche il direttore generale di AsuFc, Massimo Braganti, non nasconde la preoccupazione, per il boom dei ricoveri («In tre giorni i ricoverati covid sono aumentati di 60 unità») e per la gravità delle condizioni con cui i malati sempre più spesso arrivano nel reparto di emergenza, per passare direttamente in terapia intensiva. Ma anche per le rianimazioni costantemente piene o quasi, costrette a ricorrere, in qualche caso, all'aiuto di Trieste, con lo stesso principio solidale che nella prima ondata aveva visto i colleghi giuliani e pordenonesi chiedere supporto a Udine. Il giorno dopo un weekend di bel tempo che in provincia ha visto baite montane e spiagge marine prese d'assalto dai friulani in cerca di relax il clima che si respira in ospedale è di tutt'altro tenore.

IL DIRETTORE

A preoccupare Braganti, per ora, non è tanto il Pronto soccorso («Abbiamo avuto al massimo 18 pazienti in osservazione in tutta l'Asufc»), quanto l'incremento dei ricoveri, che marcia con numeri elevati. «In tre giorni i ricoveri covid sono cresciuti di 60 unità per cui sia Palmanova sia San Daniele hanno metà ricoveri di tutta l'azienda. Numeri preoccupanti. Non vorrei che stessimo pagando lo scotto delle belle giornate di 15 o 7 giorni fa, con la gente che non ha rispettato le regole». Le terapie intensive? «Siamo sempre sul filo del rasoio. Abbiamo avuto anche 1, 2 o 3 posti liberi, ma appena si liberavano subito si rioccupavano. In una o due situazioni abbiamo avuto la necessità di mandare i pazienti a Trieste. D'altronde nella prima ondata noi abbiamo accolto pazienti di Trieste e Pordenone». A far suonare il campanello di allarme in AsuFc è anche la gravità dei malati «che spesso dal Pronto soccorso rischiano di andare in Terapia intensiva. Anche questo preoccupa» e l'età media che si è abbassata anche fra i pazienti in condizioni più serie. Saranno necessari altri posti covid? «Il massimo che abbiamo raggiunto è stato di 370 posti. Adesso siamo a 260. Potenzialmente i margini ce ne sarebbero. Ma la cosa importante è che la popolazione faccia attenzione nei comportamenti quotidiani».

PRONTO SOCCORSO

«Il Pronto soccorso covid sta lavorando di nuovo a pieno regime - nota il dirigente Calci -. In questo fine settimana è stato attivato un certo numero di posti letto di cui 10 in Medicina d'urgenza. Stiamo tamponando la situazione. Ma se continua con questi flussi sarà necessario attivare dei nuovi posti letto covid. In questo momento i pazienti stanno arrivando in numero elevato: fino a questo pomeriggio (diceva ieri ndr) siamo riusciti a collocarli tutti. Poi vedremo». Calci conferma che in emergenza «stiamo vedendo brutte polmoniti su paersone relativamente giovani. Gli anziani sono stati vaccinati». Insomma, «la situazione sta di nuovo esplodendo». Ieri sera poco prima delle 22 il sistema che fotografa le presenze dava 73 pazienti in pronto soccorso a Udine (fra covid e non). Vista da chi lavora in corsia la stretta che si preannuncia imminente sembra indispensabile per evitare che il quadro degeneri. Ieri pomeriggio il quadro delle terapie intensive era full. «Siamo pieni, con 31 posti covid occupati - diceva il direttore medico di presidio Luca Lattuada -. Penso dovremo trasferire un paziente a Trieste per affrontare meglio la notte», con la disponibilità di un posto in rianimazione. «Negli ultimi sei giorni i ricoveri sono aumentati e siamo preoccupati. La gente anche nel fine settimana dovrebbe mantenere le buone abitudini e rispettare le regole» per il contenimento del virus.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

