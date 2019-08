CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEUDINE Episodi di bullismo, gente ubriaca, persone poco raccomandabili: cittadini e genitori che vanno per portare i bambini a giocare segnalano lo stato di degrado e poca sicurezza del parco Ilaria Alpi di via Melegnano. Un problema che, la sera, coinvolge anche il parcheggio del vicino supermercato, dove diverse volte le forze dell'ordine si sono fermate per controlli.LA REPLICA«Tutti i parchi vengono controllati dalle guardie giurate ha spiegato l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani -, anche se essendoci una sola pattuglia,...