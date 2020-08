L'ALLARME

UDINE C'è un problema a due settimane dall'inizio dell'anno scolastico in Fvg: mancano «77 aule» e il trasporto scolastico resta «l'elemento di maggiore complessità», ha detto ieri il vicepresidente della Regione e assessore alla Salute Riccardo Riccardi. Al riguardo, però, due sono i punti di vista: queste criticità ci sono e ci saranno «se le condizioni restano queste», ha affermato Riccardi, cioè se il governo confermerà la distanza fra i banchi e sugli autobus, in modo da non consentire ai mezzi di viaggiare a pieno regime. Insomma, vista dalla Regione, a creare il problema sarebbe Roma. Tutt'altra visuale dai banchi d'opposizione del Pd Fvg, che ieri con il segretario regionale Cristiano Shaurli e con le consigliere Chiara Da Giau e Mariagrazia Santoro, già assessore ai Trasporti, ha sostenuto: se su aule e trasporto scolastico si viaggia nell'incerto è perché in regione «si sono buttati mesi senza programmare nulla». In fatto di aule «è scandaloso», ha affermato Santoro, che l'Edr Udine (cioè la nuova Provincia) abbia emanato un bando il 21 agosto per cercare 10 aule di 50 metri quadri ciascuna e abbia dato come termine il 31 agosto. «Ammesso e non concesso che si trovino ha proseguito non è detto che poi le strutture in cui si troveranno quegli ambienti abbiano un collegamento con il trasporto pubblico». Una situazione che il Pd intendeva evitare con un'iniziativa presentata alla maggioranza già ad aprile, hanno affermato i consiglieri dem, cioè «un documento per affrontare in modo organico, coordinato e insieme a tutte le forze in campo, comprese quelle di maggioranza e di opposizione, l'avvio del nuovo anno scolastico. Naturalmente hanno aggiunto , non c'è stata risposta». A giugno, poi, con un'interrogazione all'assessore di riferimento il Pd aveva sollecitato «la creazione di un elenco dei possibili luoghi atti ad ospitare attività didattica, in modo da essere pronti in caso di necessità. In quell'occasione ha ricordato ancora Santoro -, l'assessore Graziano Pizzimenti ci rispose che con il previsto distanziamento boccale non ci sarebbero stati problemi in Fvg. Ora apprendiamo che mancano 77 aule». E non è finita. Anche sul trasporto scolastico la Regione non avrebbe messo in atto tutto ciò che è nelle sue possibilità, perché «il servizio avrebbe potuto essere non solo potenziato, ma ridisegnato completamente, grazie alla flessibilità che consentita dal nuovo contratto per il trasporto pubblico locale», ha proseguito Santoro, facendo riferimento all'assegnazione definitiva del servizio a Tpl Fvg per dieci anni. «Si è preferito avvelenare i pozzi, aumentare la preoccupazione delle famiglie e adottare una comunicazione strumentale prendendosela con Roma anziché esercitare appieno l'autonomia», ha rincarato Da Giau. Insomma, ha fatto sintesi Shaurli, «la riapertura della scuola è per il Pd una priorità; non lo è invece per la giunta Fedriga che fino ad ora si è limitata a criticare il governo, senza mettere in campo le sue competenze anche in modo innovativo». Per gli esponenti del Pd non serve a sminuire le responsabilità regionali il fatto che il presidente della Regione Massimiliano Fedriga non sia da solo a criticare, per esempio, il distanziamento sui mezzi di trasporto. Con lui presidenti di Regione di differente coloro politico. «Non sono paragonabili i problemi di trasporto legati a centri come Milano, Bologna o Napoli a quelli possibili del Friuli Venezia Giulia ha sostenuto Santoro -, dove in ragione della distribuzione della popolazione potremmo essere in grado di sapere dove sale e dove scende ogni studente. Abbiamo la fortuna di essere piccoli ha aggiunto e di avere come gestore del trasporto pubblico su gomma un unico interlocutore. Sono specificità che avremmo potuto far valere».

