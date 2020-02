L'ALLERTA

UDINE In Friuli Venezia Giulia «continuano a registrarsi tentativi di infiltrazioni criminali di stampo associativo mafioso che si manifestano principalmente attraverso attività di riciclaggio di denaro di illecita provenienza». È quanto ha dichiarato il procuratore generale della Corte d'Appello di Trieste, Dario Grohmann, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario che ieri mattina si è aperta osservando un minuto di silenzio in memoria di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti di Polizia uccisi nella sparatoria in Questura a Trieste lo scorso 4 ottobre. «La ripresa economica e il forte rilancio turistico offrono numerose occasioni» ma il «monitoraggio svolto dalle forze dell'ordine ha impedito la diffusione del fenomeno che si manifesta solo in modo sporadico e non coordinato». Dunque ha aggiunto: «Gli imprenditori regionali hanno dimostrato finora una certa impermeabilità alle offerte criminali forse perché maggiormente consapevoli dell'abbraccio mortale che rappresenta il fare affari con i mafiosi'». Le grandi realtà produttive presenti in Friuli Venezia Giulia «collaborano fattivamente con le forze dell'ordine per il controllo capillare della manodopera utilizzata specie nei sub appalti e per evitare infiltrazioni da parte di ditte collegate alla criminalità». Grohmann ha spiegato che «La criminalità organizzata ha assoluta necessità di reperire professionisti senza scrupoli che gestiscano le loro risorse». Perciò «anche gli Ordini di notai, commercialisti e altri intermediari finanziari devono svolgere un ruolo attivo di controllo nonchè di stimolo a segnalare alle autorità preposte ogni operazione sospetta».

MAGISTRATURA

Il presidente della Corte d'Appello Oliviero Drigani ha parlato di «anno difficile per la magistratura» riferendosi alle indagini che a maggio hanno investito i vertici. «Dobbiamo umilmente quanto saggiamente saper fare autocritica ha sottolineato le indagini sono ancora in corso, non mi permetto nessuna valutazione personale o istituzionale, però gli eventi di maggio non hanno certamente giovato alla nostra immagine funzionaria. Di questo occorre tener conto e chiedere umilmente scusa a tutte le altre istituzioni». «Nel nostro distretto giudiziario - ha ricordato - la giustizia è esercitata con dignità, con misura e con efficacia». Nel suo intervento, Drigani ha detto che «siamo la terza regione in Italia per numero di minori migranti non accompagnati. Sono quasi 700. Un numero ingestibile perché non abbiamo in ambito distrettuale un sufficiente numero di curatori che si occupino di loro». Dunque l'appello: «Speriamo in qualche vocazione pur sapendo che è un lavoro ingrato non fosse altro perché è praticamente gratuito». Poi un riferimento agli ultimi: «Sono tutte quelle componenti della società che si trovano a combattere contro i violenti, la violenza si può esprimere in tanti modi: dobbiamo far fronte a questa emergenza». Presente alla cerimonia anche il governatore Massimiliano Fedriga che ha annunciato la sigla a breve del nuovo protocollo con il Ministero a supporto, con mezzi e risorse umane, dell'attività del Tribunale: «Il sistema giudiziario pur in carenza di organico garantisce un livello di funzionamento degli uffici che rende il Friuli Venezia Giulia una realtà sicura, affidabile e coesa». Dal canto suo, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin ha affermato: «La giustizia è un servizio al cittadino e per una buona convivenza civile. Proprio per questo il suo funzionamento è un obiettivo a cui tutte le istituzioni devono concorrere». In concomitanza con la cerimonia davanti alla sede del Consiglio regionale si è svolta la protesta della Camera penale per dire «no alla riforma che ha abolito la prescrizione dopo la sentenza di primo grado». I penalisti sono convinti che a causa della riforma «i cittadini rischiano di rimanere sotto processo per sempre».

Elisabetta Batic

