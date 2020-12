L'INIZIATIVA

UDINE L'Albero dei Bauli, simbolo dei lavoratori dello spettacolo, ideato e progettato da Bauli In Piazza (BIP) - il movimento nato a ottobre ai piedi del Duomo di Milano con 500 bauli e 1300 operatori del settore schierati in risposta alla grave crisi dei lavoratori del mondo dello spettacolo - dopo essere stato allestito a Milano, è arrivato anche a Udine, nella centralissima Piazza Venerio, dove ieri pomeriggio è stato acceso per legare le festività natalizie alle difficoltà in cui versano gli operatori degli spettacoli dal vivo, che in questo anno della pandemia hanno avuto enormi difficoltà, economiche e non solo, a causa delle limitazioni imposte dalla diffusione del coronavirus. Al posto delle tradizionali decorazioni, trovano spazio le frasi scritte dai lavoratori dello spettacolo, con parole di buon auspicio e di speranza per un settore che sta affrontando una crisi senza precedenti. Ai piedi dell'albero, fino al 6 gennaio si svolgeranno alcune interviste realizzate per raccontare le storie inedite dei professionisti che normalmente lavorano silenziosamente per trasformare in realtà le visioni di teatri, cinema, concerti, set televisi e molto altro ancora.

