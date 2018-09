CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AGGRESSIONELIGNANO Una scena che a Lignano non si era mai vista. La regina delle località balneari friulane ha scoperto alla fine dell'estate di aver subìto lo sfregio di un pestaggio avvenuto con vista sul mare, a pochi passi dal centro e dalla movida. Tra il 15 e il 16 luglio sull'arenile apparentemente placido hanno fermato un coetaneo in spiaggia e lo hanno picchiato selvaggiamente per costringerlo a consegnare tutti i soldi che aveva. Hanno ripreso la violenza con il telefonino e hanno postato il video sui social. Sono due minori, due...