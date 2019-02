L'afghano: nessuno stupro, è stata lei ad avvicinarmi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE (E.V.) È stata lei ad avvicinarmi e a chiedermi del denaro. Sarebbero più o meno queste le parole utilizzate dal giovane afgano, 20 anni, arrestato mercoledì dalla Polizia con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una donna friulana, per iniziare a raccontare al giudice la sua versione dei fatti di quanto accaduto quel pomeriggio nell'ex caserma Piave. Il giovane ha voluto parlare e rispondere alle domande del gip Mariarosa Persico nell'udienza di convalida celebrata ieri in carcere. Stando alla versione del ragazzo, in...