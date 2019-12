L'addio in marilenghe a D'Aronco, il patriarca del Friuli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ULTIMO SALUTOUDINE La bandiera con l'Aquila del Friuli che ha avvolto il feretro, il picchetto d'onore della Polizia locale, la messa recitata in marilenghe e i ricordi dei tanti che ne hanno seguito i principi e i valori. Le istantanee di un funerale da vero friulano quelle scattate ieri in Duomo a Udine per l'ultimo saluto a Gianfranco D'Aronco, padre nobile dell'autonomismo, professore, ricercatore, politico che ha dedicato la propria vita alla sua Patria, scomparso martedì all'età di 99 anni.Molte le autorità presenti ad omaggiarlo:...