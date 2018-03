L'addio di Serracchiani, che per scherzo si candida a destra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMMIATOTRIESTE «Naturalmente mi candido a rappresentare il Centrodestra qualora servisse». Con una battuta scherzosa ma al vetriolo, Debora Serracchiani ha salutato ieri a Trieste il Consiglio regionale che in questi cinque anni l'ha vista ridere, sorridere, talvolta sbraitare ma anche piangere riferendosi alla sua vita personale e ai sacrifici fatti.L'assenza di un candidato presidente per il Centrodestra è stata un'occasione troppo ghiotta per risparmiarsi un'ultima puntura di spillo prima di proseguire la carriera politica da...