L'ACQUISIZIONE

UDINE La storica Farmacia Zambotto entra a far parte del gruppo Hippocrates Holding, società di capitali con base a Milano attiva dal 2018 nel settore delle farmacie. I contratti vincolanti sono già stati sottoscritti e l'operazione verrà perfezionata entro aprile. La farmacia, che ha sede in via Gemona, era nata come Farmacia Cominotti ed è stata acquisita dalla famiglia Zambotto nel 1995. Continuerà ad essere gestita dagli attuali dieci dipendenti, ma sono già previsti nuovi investimenti e un potenziamento del personale nei prossimi anni.

«Credo che il futuro della farmacia italiana sia legato alla presa in carico del paziente e non unicamente al farmaco e alla sua dispensazione - commenta Alessandro Bertasi, dal 2010 uno dei soci della farmacia udinese -. Servizi innovativi di qualità, uniti a consulenze specifiche professionali, ci hanno permesso di intervenire sul territorio e di porci come interlocutori credibili in tema di salute e prevenzione».

Rodolfo Guarino, co-fondatore e Ad di Hippocrates Holding, spiega: «Abbiamo grandi progetti per le farmacie di Udine e non solo. Il nostro disegno industriale è centrato sulla valorizzazione della farmacia italiana e declinato attraverso la competenza e professionalità dei farmacisti, mettendo a disposizione capitali, esperienza e network. Nella Farmacia Zambotto abbiamo trovato un partner ideale per continuare su questa strada, è stata una scelta logica ed ambiziosa. È una struttura che conosce molto bene il mondo farmacia, condividendo la nostra visione ed i nostri progetti».

Hippocrates Holding è stata assistita dallo studio legale Colla Di Piazza per gli aspetti legali e dallo studio Epica per gli aspetti fiscali e contabili. I venditori sono invece stati assistiti dallo studio Fantini Cosatti Braidotti e Associati.

