CARABINIERI

UDINE Falsi tecnici dell'acquedotto rubano denaro e monili per migliaia di euro. È successo ancora una volta a Udine, nell'abitazione di una coppia di anziani, preda prediletta di questi banditi senza scrupoli. L'acqua del condominio è stata contaminata, raccogliete gli oggetti di valore e lasciate libera l'abitazione per le verifiche del caso. Pare sia questo il messaggio intimato da due uomini ai coniugi residenti in un appartamento in via Bertoli, nella zona tra Chiavris e Planis.

IL RAGGIRO

I due impostori, spacciandosi per addetti di una società del servizio idrico, hanno fatto pressione ai padroni di casa lui 90 anni e lei 83 , parlando di un possibile avvelenamento dell'acqua, riuscendo così prima ad accedere all'interno dell'abitazione e successivamente a convincere marito e moglie a raccogliere preziosi, monili e oggetti di valore per metterli al sicuro. Una volta raggruppati i contanti (cinquemila dollari e mille euro), tre penne d'oro e i vari gioielli all'interno di una borsa poi hanno fatto perdere le loro tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri del Norm della Compagnia di Udine ai quali gli anziani hanno chiesto aiuto.

I CONSIGLI

Carabinieri che ribadiscono ancora una volta alla popolazione di allertare immediatamente le forze dell'ordine nel caso in cui vengano raggiunti da soggetti non meglio identificati che chiedono di accedere alle loro abitazioni.

SUPERMERCATO

Nel corso della mattinata di ieri a Martignacco invece una donna di 66 anni, residente a Pozzuolo del Friuli, ha denunciato ai militari dell'Arma della locale stazione, che nella serata di martedì, nel posteggio di un supermercato della zona di via Spilimbergo, mentre stavo uscendo con il proprio veicolo dal posteggio, uno sconosciuto, con il volto travisato da passamontagna, dopo aver aperto la portiera dal lato del passeggero, le ha rubato la borsetta che era appoggiata sul sedile anteriore. La borsa conteneva il portafoglio, un telefono cellulare e documenti ed effetti personali. L'uomo poi è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Indagano i militari dell'Arma della Stazione di Martignacco, comandati dal Maresciallo Maggiore Edoardo Ciappi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA