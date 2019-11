CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDOUDINE Dopo oltre 15 anni c'è la firma per l'accordo integrativo regionale per i medici dell'emergenza sanitaria territoriale. «È la prima volta che in Fvg si sottoscrive un accordo specifico ed esclusivamente dedicato alla trattazione del tema medici dell'emergenza sanitaria territoriale» ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sono infatti figure che rivestono un ruolo di particolare importanza per dare risposte tempestive e sicure nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza sul territorio...