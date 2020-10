L'ACCORDO

UDINE Aprire il campeggio fantasma e realizzare il collegamento ciclabile col Parco del Cormor, per un'operazione complessiva che interesserà l'area ovest della città, riattivando un territorio in ottica turistica. Con questo obiettivo, ieri i Comuni di Udine e di Pasian di Prato hanno firmato un protocollo d'intesa per rilanciare il camping di Italia 90, realizzato con circa 3 miliardi di lire messi a disposizione per i Mondiali di calcio e mai aperto. L'area fu al centro di diverse polemiche tra le due amministrazioni (vista la sua posizione di confine); ora i due Comuni hanno l'obiettivo strategico condiviso di promuovere e valorizzare il territorio intercettando il turismo slow lungo la ciclovia Alpe Adria e orientandolo sulle direttrici locali. Tra i compiti in capo a Udine c'è l'impegno a realizzare il collegamento delle infrastrutture al camping (mancano gli allacciamenti al gas e alla fognatura); Pasian di Prato si impegnerà a favorire la messa in opera delle infrastrutture necessarie e a collaborare per la realizzazione della rete ciclo-turistica.

«Sono soddisfatto dell'accordo ha commentato il sindaco Pietro Fontanini - per noi quel campeggio era una vergogna». «Questo è un atto di svolta ha aggiunto il suo collega di Pasian di Prato, Andrea Pozzo - non solo si sblocca una situazione insopportabile, ma solleva anche l'animo dei pasianesi perché porrà fine al degrado dell'area, dando una prospettiva di sviluppo».

E il sospiro di sollievo dei vicini di casa è dovuto al fatto che nel 2017 Udine puntava a spostare lì i giostrai, una decisione che non piacque per nulla a Pasian. L'assessore udinese al patrimonio, Francesca Laudicina, e il vicesindaco di Pasian, Ivan Del Forno, lavorano da un anno al progetto e hanno contattato l'impresa locale che aveva vinto nel 2013 il bando per la gestione del campeggio, scoprendo che è ancora interessata. L'area dovrebbe diventare punto di riferimento per i ciclisti (oltre 50mila all'anno) che percorrono l'Alpe Adria, che potrebbero trovare un'alternativa ai pernottamenti negli alberghi cittadini. Come spiegato da Del Forno, il progetto del 2013 prevede un'area per le tende, una per i bungalow, una zona per la ristorazione e una sportiva (l'ultima che sarà eventualmente realizzata). Serviranno investimenti e «l'idea ha detto Laudicina - è di ottenere risorse europee anche per sostenere il gestore». Nel quadro, si inserisce anche la volontà di realizzare il collegamento ciclabile, oggi mancante, tra il Parco del Cormor e il campeggio: «C'è un tavolo congiunto anche con la Regione ha spiegato il consigliere regionale (ex sindaco di Pasian) Lorenzo Tosolini - abbiamo individuato il percorso, manca un ultimo passaggio per un ponte sul Cormor, da Cormor Basso a Cormor Alto. In finanziaria saranno stanziate risorse per iniziare, nel 2021, la progettazione». Fontanini ha anche spiegato che sono a buon punto «i contatti con i militari per superare la barriera della loro proprietà all'utilizzo del Cormor».

