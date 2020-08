IL MUSEO

SAN DANIELE A San Daniele nasce l'Accampamento degli Amanuensi Museo degli Amanuensi all'aperto. L'Opificium Librorum gestito dalla Scuola Italiana Amanuensi - Scriptorium Foroiuliense dopo il blocco delle visite dovuto al lokdown, realizza un museo nel chiostro della propria sede e lo apre al pubblico. Il presidente Roberto Giurano: «I visitatori saranno affascinati dall'esperienza della bellezza che ha luogo in una vera e propria fabbrica del libro» Arrivare in un accampamento medievale, essere accolti da persone in costume d'epoca e poi immergersi in un mondo fatto di carta e pergamena, penne d'oca, inchiostri e strumenti per la rilegatura realizzati con sapienza artigiana tramandatasi nei secoli. Vedere e toccare con mano come nasce un libro fatto a mano. È l'esperienza unica che ha attirato migliaia di visitatori nel castello di Ragogna: trentamila in cinque anni sono quelli che hanno varcato la soglia alla scoperta dell'Opificium Librorum, il museo che fa rivivere l'arte degli amanuensi gestito dalla Scuola Italiana Amanuensi - Scriptorium Foroiuliense APS, associazione di San Daniele del Friuli dedita al recupero e alla diffusione della calligrafia e dei mestieri del libro. «in questo periodo caratterizzato da prescrizioni e limitazioni peri nostri musei abbiamo pensato di esporre e presentare quello che facciamo e che ci ha reso noti in Italia e nel Mondo, realizzando un accampamento medievale con delle postazioni che ripropongono al visitatore le fasi della costruzione del libro. Gli ingressi saranno regolamentati in gruppi di 20 persone e il tutto si svolgerà indossando la mascherina. Prevediamo un buon flusso di visitatori. L'accampamento formato da muduli di tenso-strutture è ormai realizzato e «questa esperienza racconta Giurano - potrà essere replicata ovunque, il progetto è quello di andare raggiungere divervi posti anche lontani dal Friuli. Il Covid 19, di fatto ha bloccato progetti importanti, poco prima del lokdown avevamo messo a punto un progetto che ci vede coinvolti nell'impiantare una piccola cartiera e nella formazione di una start up per la realizzazione della carta fatta a mano in Armenia».

