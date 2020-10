INDUSTRIA

UDINE Asonext, Duferco, Feralpi e Pittini: quattro tra i maggiori player della siderurgia nazionale uniti per un'Academy siderurgica. Si è conclusa nella sede delle Frecce Tricolori di Rivolto la prima edizione di Management 4 Steel, l'Academy Siderurgica fortemente voluta dai quattro gruppi. Si è trattato di un momento celebrativo del tutto particolare proprio perché incentrato sull'importanza del lavoro di squadra per raggiungere un traguardo comune. Ne ha parlato, nell'occasione, il comandante della Pan, il tenente colonnello Gaetano Farina, facendo riferimento anche al modello di leadership e formazione utilizzato dalle Frecce Tricolori. Un parallelo naturale con i temi affrontati dai partecipanti che, in dodici mesi, hanno seguito i corsi organizzati in collaborazione con Officina Pittini per la formazione, la Corporate School del Gruppo Pittini e Isfor formazione e ricerca, Divisione della Fondazione Aib per la formazione continua.

Il percorso formativo è stato strutturato per moduli dove sia le soft skill sia i temi più strettamente legati all'organizzazione aziendale sono stati trattati nell'ottica specialistica dell'impresa che produce acciaio da forno elettrico. Un iter di dodici mesi che non si è fermato neppure in pieno lockdown grazie ad una pianificazione rispettata attraverso sessioni online. Chiusa con successo la prima edizione, i partner stanno studiando come riproporre l'iniziativa nel 2021. Per Paolo Felice, ad del Gruppo Pittini, «la conclusione del progetto formativo non poteva trovare cornice migliore della sede operativa della Pan, che rappresenta la capacità di fare squadra di tutta l'Aeronautica Militare, simbolo di una delle migliori eccellenze italiane dove valori, impegno, competenza e team work sono al centro di una straordinaria esperienza. Cogliere tali aspetti ha arricchito il nostro progetto che richiama gli stessi principi ed è di grande stimolo per proseguire su tale percorso».

