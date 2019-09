«Krsko, controlli sempre più efficaci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CENTRALEUDINE Controlli, verifiche più frequenti e puntuali. Ma per adesso non molto i più, sebbene il Friuli Venezia Giulia non escluda a priori la possibilità di un partenariato con Lubiana e Zagabria sulla centrale di Krsko, dove Slovenia e Croazia, proprietari dell'impianto, intendono costruire un nuovo reattore. Parola di Massimiliano Fedriga, presidente della Regione. L'idea di un possibile partenariato ha suscitato immediate polemiche proprio nei giorni dei cortei mondiali sull'emergenza ambientale, tuttavia «oggi come oggi la...