LA STORIA

UDINE «Due carciofi, un pacco di cipolla piccola rossa, cinque piccole rosette, un pacco di acqua minerale normale. Grazie». Eccola, la spesa di Pasqua di una pensionata del quartiere di via Riccardo di Giusto: una breve lista messa in una busta con su scritto «Quando puoi» e infilata sotto la porta della vicina di casa, Jessica Munaretto, 30 anni, commessa in un supermercato della zona di via San Paolo a Udine, che da alcuni giorni si è offerta di fare da staffetta per le spese degli anziani coinquilini del suo condominio. Una lista che fa a pugni rispetto ai carrelli straripanti visti questi giorni da chi lavora nel settore alimentare.

LA LISTA

«Leggere questa lista dovrebbe farci riflettere dice Jessica -. Giovedì e venerdì nei supermercati sembrava la vigilia di Natale, da tanto erano pieni i carrelli. In questo periodo, poi, molta gente continua a non capire: vengono mille volte al giorno al supermercato. Ma abbiamo anche noi il limite di 15 alla volta». L'idea di aiutare i suoi vicini un po' in là con gli anni, magari anche con la pensione minima, racconta, le è venuta una decina di giorni fa. «Io vivo da sola e devo comunque andare a lavorare in un discount. Così, ho appeso un cartello vicino alla buca delle lettere della mia scala nel condominio popolare di via Riccardo di Giusto. Ci sono una dozzina di appartamenti, molti sono anziani. Da quando c'è l'emergenza coronavirus escono poco».

IL CARTELLO

Sul cartello c'era scritto: «Ciao, se avete bisogno di spesa, lasciatemi soldi e lista nella buchetta delle lettere, che ve la faccio io! Lavoro in un supermercato, quindi ci devo per forza andare e qui devo tornare! A me non pesa assolutamente e sono felice di aiutare (se ne avete bisogno)». Firmato: Jessica (primo piano). Così, un po' in sordina, perché «credo che per molti anziani sia difficile chiedere», è partita la sua esperienza di solidarietà. Ma qualcuno, quelli con cui c'era già confidenza, ha risposto. Jessica ha iniziato a fare la spola con le sporte della spesa almeno un paio di volte a settimana.

IL BIGLIETTO

E, proprio in vista della Pasqua, ieri, sopra il biglietto scritto da Jessica, vicino alle cassette della posta del condominio, ne è comparso un altro. Un messaggio con la grafia curata e un po' esitante di un'anziana: «Cara Jessica, grazie infinite per la tua disponibilità. Sei veramente un tesoro. Io e Pierina ti auguriamo una serena Pasqua». Firmato: Delia e Pierina. Una sorpresa molto gradita per la commessa. «Il biglietto non me lo sarei aspettato. È stato bellissimo. Poi, io mi emoziono facilmente. Con Pierina c'è una certa confidenza, prima della pensione faceva le pulizie e si occupava di stirare i panni, ma aveva anche fatto la bidella in una scuola materna. Di solito mi ordinano una spesa comunitaria che poi si dividono. Mi mettono la lista sotto la porta di casa. Il nostro è un condominio popolare, un po' all'antica. Quando hai bisogno delle uova e non le hai, bussi al vicino e chiedi: Mi dai due uova?». Ma Jessica non fa la staffetta solo per i vicini. «Oggi racconta attacco alle 13 e so già che stasera dovrò portare la spesa alla Anna, la mamma di una mia amica, che abita in una casa che è sulla strada per tornare nel mio condominio. Sarà la prima tappa che faccio. Vicino a casa non riusciva a trovare frutta e verdura. Le ho detto: Quando stacco, gliela porto. Se ha altro da prendere, ne approfitti. Mi sembra di essere utile, così. Nel mio piccolo. Ed è un modo anche per distrarsi»...

Camilla De Mori

