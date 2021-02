COMMEMORAZIONE

UDINE Per il Giorno del Ricordo, il Comune di Udine promuove diverse iniziative, per commemorare la tragedia delle foibe e dell'esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia. Le celebrazioni iniziano oggi, alle 11, con la cerimonia ufficiale al parco Martiri delle Foibe di via Bertaldia: alla presenza del sindaco, Pietro Fontanini, con il gonfalone della città, e del Comitato provinciale di Udine dell'Anvgd (Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), verrà deposta una corona di alloro al cippo commemorativo e, don Giancarlo Brianti, leggerà la preghiera dell'infoibato. Gli altri appuntamenti sono stati tutti organizzati online: sempre oggi, alle 17, ci sarà la presentazione del romanzo storico di Stefania Conte La stanza di Piera, organizzata dal Club Unesco di Udine; l'autrice dialogherà con Elio Varutti, vice presidente dell'Anvgd di Udine. Domani, alle 18, ci sarà invece la presentazione del libro di Mauro Tonino Italiani dimenticati. Viaggio nei drammi del Confine Orientale, assieme all'autore e a Bruna Zuccolin, presidente dell'Anvgd di Udine. Ultimo evento in calendario, venerdì, alle 18, quando Varutti presenterà la relazione, corredata da diapositive, Cuccioli dell'esodo al Campo profughi di Udine e a quello di Laterina (Ar), 1945-1963, sui bambini che vissero quella tragedia. All'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Università della terza età di Udine, aderiscono anche la delegazione provinciale dell'Anvgd di Arezzo e il Circolo culturale della parrocchia di San Pio X di Udine. Sul sito del Comune si possono trovare i link per partecipare agli eventi online.

