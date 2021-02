LA POSIZIONE

UDINE Anche Italia Nostra dice la sua sulle rotatorie di viale Venezia e ne propone una anche per gli accessi alla tangenziale Ovest. Secondo l'associazione, inoltre, le nuove intersezioni serviranno certamente per migliorare la viabilità e ridurne la pericolosità, ma è necessario anche garantire la qualità architettonica. «All'origine commenta il sodalizio -, viale Venezia aveva tutte le caratteristiche di arteria urbana; l'ultima trasformazione, risalente ad alcuni anni fa, con la costruzione dell'aiuola spartitraffico e gli arbusti che limitano la vista e i giganteschi pannelli indicatori per rispondere al codice della strada, lo hanno reso più simile ad un rettifilo autostradale». Per questo, l'associazione pone l'accento sulla vivibilità, «il che significa continua il sodalizio -, scelta dei materiali (verde compreso), dimensioni adeguate dei manufatti, discrezionalità della segnaletica, in modo da rendere di nuovo il viale una strada urbana, in modo che gli abitanti del quartiere, e non solo, possano ritrovare uno spazio di relazione sociale, il che probabilmente avrebbe anche ricadute positive sul commercio della zona. Entrando nel merito del progetto è apprezzabile l'attenzione data alla ricerca della sicurezza dei percorsi ciclabili, pur rilevando alcune criticità in corrispondenza degli attraversamenti delle corsie stradali, così come appaiono elementi di criticità le immissioni dei controviali sull'arteria principale». L'associazione, inoltre, sarebbe favorevole alla «proposta progettuale di creare una rotatoria in corrispondenza dell'uscita e dell'immissione alla Tangenziale Ovest. Tale proposta, su cui purtroppo sembra non ci sia il consenso dell'amministrazione, permetterebbe di creare una bella Porta d'Ingresso alla città. Se fosse attuabile, sarebbe preferibile anche aumentare il diametro della rotonda in modo da recuperare i vecchi frontestrada che hanno conservato i muretti di recinzione; sarebbe un bell'intervento di restauro urbano».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA