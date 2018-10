CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ISTRUZIONEUDINE Stefano Stefanel segue quasi 2.600 alunni, 117 classi e oltre 270 docenti disseminati su 13 edifici, dalla pianura (il liceo Marinelli di Udine) alla montagna (il comprensivo di Paularo), passando per l'hinterland (Pagnacco). La sua collega Tiziana D'Agaro, preside dei comprensivi di Tolmezzo, Paluzza e Trasaghis, vigila sulle sorti di «quasi 2.400 studenti», in tutta la Carnia. Ma quante sedi fisiche siano in tutto, dice, «non lo so e non voglio saperlo. Non le ho ancora contate per non spaventarmi. Ma sono tante». Quando...