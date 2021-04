Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTRUZIONEUDINE Riaprono le scuole, dall'asilo alla prima media, ma ancora alla vigilia a Udine tiene banco il rebus doposcuola. Ancora a ieri pomeriggio in Comune l'assessore all'Istruzione Elisa Asia Battaglia attendeva una risposta ufficiale per iscritto sulla questione e sul servizio mensa collegato.Battaglia, che pure aveva puntato ad anticipare la partenza del servizio (prevista l'8 aprile, come comunicato via mail ai genitori), a...