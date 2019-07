CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ISTRUZIONEUDINE Nel carcere di Udine i computer donati da Civibank. La presidente dell'istituto di credito Michela Del Piero ha consegnato al Centro provinciale di istruzione per adulti (Cpia) del capoluogo friulano 12 pc portatili che saranno utilizzati durante le lezioni presso la scuola interna della casa circondariale di via Spalato. Un servizio di alto valore civile volto a favorire in prospettiva il reinserimento sociale dei detenuti e, nell'immediato, a dare un contenuto formativo alla pena detentiva, come è stato sottolineato durante...