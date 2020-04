ISTRUZIONE

UDINE Basta con gli studenti che si presentano in pigiama o spettinati alle videolezioni della giornata. E basta con gli scivoloni, le volgarità in chat e altre amenità da alunni annoiati. I presidi degli istituti comprensivi udinesi e dell'educandato Uccellis hanno deciso di mettere uno stop deciso ai comportamenti poco rispettosi della scuola, dei professori e dei compagni e si preparano a diramare regole più stringenti, sulla base di un documento condiviso, una sorta di galateo delle lezioni on line nell'era del coronavirus.

Come spiega Paolo De Nardo, dirigente scolastico del Terzo comprensivo del capoluogo friulano, «il problema è emerso nei giorni scorsi al tavolo cittadino contro il bullismo e il cyberbullismo, un tavolo non formalizzato in cui ci incontriamo noi dirigenti dei comprensivi assieme alla dirigenza dell'Uccellis. Ci siamo visti per capire come sta andando con le lezioni on line ed è emerso che ci sono stati dei problemi. Nel caso del mio istituto, nella prima settimana si è verificato qualche piccolo episodio di parole volgari usate in chat alle medie. Ma la cosa è stata immediatamente superata. Ho comunicato la vicenda ai genitori interessati chiedendo cosa stesse succedendo e tutto è rientrato. Si è trattato comunque - tiene a precisare De Nardo - di pochi casi sporadici. Ho chiamato le famiglie e i genitori sono stati collaborativi». Ma al tavolo, spiega «è emerso che qualche studente si presenta alle videolezioni in pigiama o in posizioni scomposte». E così i presidi hanno deciso di correre ai ripari. «Abbiamo deciso di fare un documento condiviso: stiamo preparando tutti insieme il testo, che poi adotteremo in tutti i comprensivi, per dare una lista di regole, per esempio che non ci si può presentare alla lezione on line in pigiama e che non si possono usare termini volgari». Insomma, «una sorta di galateo delle videolezioni». Già da subito De Nardo, nelle linee guida del suo comprensivo, aveva messo in chiaro tutta una serie di paletti. Dall'obbligo del comportamento dignitoso e decoroso al divieto di fare registrazioni audio o video o di fotografare compagni e professori, dalla corretta postura davanti al computer alla riservatezza. Elisabetta Giannuzzi, che guida il Secondo comprensivo, ha già varato nel suo istituto un mini-galateo, contenuto in «un decalogo illustrato alla classe e ai genitori. Non bisogna presentarsi in pigiama. Bisogna avere rispetto per i docenti. Non si può stare sul web a lezione con la telecamera spenta. Poi, raccomandiamo la puntualità. Bisogna tenere in ordine la postazione e preparare tutto il materiale prima, per evitare di dilatare i tempi: abbiamo stabilito di stare dentro i 120 minuti per motivi di sicurezza. Ovviamente, sono vietate le volgarità ed è vietato fare foto o video durante le lezioni». Finora, comunque, «non abbiamo avuti problemi. Io ho gli orari delle videolezioni e, quando posso, mi affaccio a sorpresa a controllare, come se entrassi in classe. I ragazzi sanno che potrei arrivare da un momento all'altro. Una volta ho visto una ragazza che aveva in testa dei fermagli per capelli da casa, tipo le forcine a beccuccio e le ho detto: Ascolta, non ti faresti mai vedere così in classe. L'ho ripresa. Ci tengo che vengano vestiti a modo. Ho fatto una circolare apposita a inizio anno, sul modo di presentarsi in classe, per esempio non con i jeans troppo strappati. È una questione di rispetto che vale per tutti, anche per i docenti».

Al Sello, «all'inizio qualcuno è stato un po' disinvolto - rileva la preside Rossella Rizzatto -, diciamo così. C'erano alcuni ragazzi che si presentavano in pigiama. Abbiamo pubblicato un vademecum con alcune regole su comportamento e privacy. A parte qualche minimissimo caso, non ci sono stati grandi problemi. Io non entro durante le videolezioni: potrebbe essere vissuto come un controllo e sarebbe controproducente». Anche Luca Gervasutti, che guida il liceo classico Stellini, ha messo in chiaro le regole: «Ho pubblicato delle linee guida. Il problema più sentito non è quello dei comportamenti scorretti, ma una certa ritrosia di alcuni a mostrarsi sul web. Così il docente insegna e vede solo un quadratino nero sullo schermo. È capitato che qualche professore abbia fatto una domanda e che lo studente che non aveva la telecamera accesa non abbia risposto. Evidentemente qualcuno tiene acceso il pc ma durante la lezione fa tutt'altro».

