ISTRUZIONE

UDINE Anche in Friuli debutta il nuovo, inedito, esame di maturità dell'era covid. Tra autodichiarazioni, igienizzanti, maratone telefoniche e termoscanner acquistati per prudenza. Oltre quattromila gli studenti coinvolti in provincia di Udine (4.173 per l'esattezza, di cui 3.998 delle scuole statali, 109 nei quattro istituti paritari e 76 esterni), che da sola conta poco meno della metà dei 9.008 candidati di tutta la regione.

LA DIREZIONE

«Abbiamo coperto tutte le commissioni. Al momento non risultano problemi, a parte qualche sostituzione. È tutto tranquillo. Per la sicurezza è stato adottato quanto previsto dalle linee guida», spiega la dirigente tecnica dell'Ufficio Fvg Alida Misso. In provincia di Udine, aggiunge la referente dell'Usr Paola Floreancig, fra i presidenti individuati per 121 commissioni (per 241 classi), «è stata fatta una sola sostituzione». È accaduto al convitto di Cividale come conferma il dirigente scolastico reggente Luca Gervasutti: «Al posto della collega è stato nominato d'ufficio un altro presidente». Dopo ripetuti confronti, contatti, documenti e una riunione plenaria, è tutto pronto, assicura Floreancig: «Abbiamo sentito più volte i dirigenti scolastici e i presidenti di commissione. Le misure anti-covid sono quelle previste dal documento tecnico diffuso in tutte le scuole, dal distanziamento agli igienizzanti. Non è prevista la misurazione della temperatura, ma una dichiarazione in cui si certifica anche di avere una temperatura inferiore a 37,5. Presidenti e commissari la dovranno compilare giornalmente. Per ora è tutto a posto e speriamo che lo sia per tutto il tempo».

I PRESIDI

Anche se il termoscanner non è previsto, c'è chi, «per precauzione», se l'è comunque comprato. E' il caso, per esempio, del classico Stellini di Udine e del liceo di Cividale, entrambi guidati da Luca Gervasutti, in questi giorni impegnato a Palmanova come presidente di commissione. «Allo Stellini è tutto a posto. Si sono insediate le tre commissioni, per un totale di 88 studenti. Il tutto si dovrebbe concludere il 26 o 27 giugno. Ho parlato con i tre presidenti di commissione e, da quello che mi dicono anche i docenti, i ragazzi sono sereni. La misurazione della temperatura non è prevista, ma per precauzione abbiamo comprato un termoscanner, che speriamo di non dover usare mai. Lo utilizzeremo eventualmente solo su richiesta, se ci dovesse essere qualche candidato o docente che dovesse dire che ha dei sintomi influenzali. Abbiamo anche predisposto un'aula per eventuali sintomatici. Anche al convitto di Cividale c'è il termoscanner. Ma speriamo che vada tutto liscio». «Tutto tranquillo» anche all'Istituto Malignani di Udine, dove, come spiega il preside Andrea Carletti «abbiamo 13 commissioni e circa 550 candidati. Questo esame, se lo ricorderanno bene le signore della segreteria alunni. Bisogna telefonare a tutti gli allievi, per accertarsi che abbiano ricevuto la convocazione: ad un ritmo di 65 al giorno, 5 per commissione, arriveranno a chiamarli tutti in circa due settimane». Niente termoscanner in viale da Vinci. «Ci affideremo alla buona vecchia autodichiarazione, come previsto. Riteniamo non sia necessario dotarsi di termoscanner, visto che non è obbligatorio». Soprattutto in prospettiva, dice, sarebbe una strada impraticabile: «Alla ripresa dell'attività scolastica, sarebbe impossibile misurare la temperatura a 5mila persone ogni giorno. Sarebbe un lavoro nel lavoro. Avremmo dovuto formare il personale, comprare termoscanner per tutti gli accessi, prendere tutti i dispositivi di protezione. Alla ripresa delle lezioni, misurare la temperatura a tutti con il termoscanner sarebbe un rallentamento: ci metteremmo un'ora almeno a far entrare tutti. Abbiamo fatto le valutazioni del caso con il medico competente e si è deciso che, con le mascherine, il disinfettante per le mani e tutte le precauzioni, siamo tranquilli». Quello che parte oggi sarà un esame in sordina. «I candidati arriveranno pochi minuti prima del colloquio e usciranno subito dopo. Non potranno portare carte né libri, ma solo una penna e, se lo richiederanno, il tablet o lo smartphone. Tutto sarà gestito in forma immateriale», conclude Carletti.

Camilla De Mori

