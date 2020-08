INVESTIMENTO

LIGNANO Grave incidente stradale poco prima delle 18 di ieri in viale Europa a Lignano Sabbiadoro, principale arteria d'accesso al centro balneare. Un'Alfa 159 station wagon condotta da C.A., 40 anni, di Mareno di Piave, che aveva al suo fianco la moglie incinta, stava uscendo da Lignano. Giunto al bivio di piazza Primo Maggio, si è visto tagliare improvvisamente la strada da un ciclista C.C., 80 anni, di Lignano. Nel tentativo di evitare l'impatto, ha sterzato alla sua sinistra andando a sbattere violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica. Nonostante ciò non è riuscito ad evitare l'ottantenne, che è stato scaraventato sull'asfalto.

L'anziano è stato prontamente soccorso da alcuni automobilisti che seguivano l'autovettura dell'investitore. Sul posto è intervenuta subito un'ambulanza del pronto soccorso di Lignano con a bordo personale medico ed infermieristico che ha portato le prime le cure. Il ferito era cosciente, ma le sue condizioni erano critiche ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'ottantenne lignanese è stato trasportato all'ospedale di Udine. Il conducente dell'auto è rimasto illeso. La moglie - essendo in stato di gravidanza - è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti. La polizia municipale di Lignano si è occupata dei rilievi e della regolamentazione del traffico, a quell'ora molto intenso. Verso le 19.30 la viabilità è ripreso regolarmente.

Si cercano invece testimoni dell'incidente capitato a un turista di Marcon caduto in bicicletta a Lignano. Ha battuto la testa ed è finito in rianimazione. È successo il 18 luglio in piazza Fontana. Il 79enne da allora è in coma. Ad assistere i familiari è lo Studio 3A, che in una nota firmata da Nicola De Rossi ricorda che «da ormai due settimane un 79enne è ricoverato in gravissime condizioni, in coma e in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale dell'Angelo di Mestre». M.L.F. alle 12.45 stava rientrando dalla spiaggia al suo appartamento, distante meno di mezzo chilometro, in bicicletta. In piazza Fontana è improvvisamente rovinato a terra, non si sa se a causa di un malore o perché incappato con le ruote della bici in un'insidia della strada, che in quel punto presenta vari dislivelli tra radici di alberi e ciottoli sconnessi. Purtroppo l'anziano ha battuto violentemente il capo riportando un grave trauma cranico. Da allora non ha mai ripreso conoscenza».

I suoi congiunti, per fare chiarezza sui fatti, hanno richiesto delucidazioni alla polizia municipale e ai carabinieri di Lignano, «che tuttavia non sono intervenuti per rilevare il sinistro». Senza esito, a quanto riferisce lo Studio, «anche l'istanza di poter visionare le immagini delle telecamere installate in zona per dare una risposta ai familiari dell'anziano, in quanto i dispositivi, punterebbero in altre direzioni rispetto al luogo dov'è avvenuto il fatto. Se qualcuno avesse visto la scena o avesse informazioni utili, il suo contributo potrebbe essere molto prezioso: di qui l'appello ad eventuali testimoni a rivolgersi alla locale stazione dell'Arma o a contattare Studio3A al numero verde 800090210».

