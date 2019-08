Investe un ragazzino, scappa e va al lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEUDINE Investe un ragazzino e, anziché fermarsi a prestargli soccorso, va tranquillamente al lavoro come se nulla fosse successo. Una donna di 34 anni, residente a Udine, per questo motivo è stata denunciata dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana per omissione di soccorso, fuga e lesioni personali gravi. IL SINISTROL'incidente si è verificato intorno alle 6.30 di martedì 13 agosto, lungo la statale 14, in comune di Palazzolo dello Stella. Il ragazzino, 15 anni del posto, stava camminando quando, per cause in corso...