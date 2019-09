«Invece di dire prima gli italiani meglio prima le aziende friulane»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCUPAZIONEUDINE Sostegno per abbattere le rette del nido per i primi tre anni per le figure ad alta professionalità che arrivano da fuori regione a lavorare in Friuli. È una delle richieste forti di Confindustria Udine alla Regione. «Sono fiduciosa che la Regione mi ascolti», assicura, comunque, la presidente Anna Mareschi Danieli. Il leit motiv dev'essere, secondo lei, «prima le aziende friulane». Ma andiamo con ordine.Parliamo di donne e lavoro. In regione il tasso di disoccupazione femminile resta alto, 8,1%. Ma preoccupa soprattutto...