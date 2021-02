ATENEO

UDINE Nuova linfa per la ricerca dell'Università di Udine. La Fondazione Friuli ha deciso di finanziare tre progetti di ricerca dell'ateneo, della durata annuale, sui temi strategici del Cibo (Food), dell'Invecchiamento Attivo (Active Ageing) e della Intelligenza Artificiale-Robotica. «La focalizzazione su temi interdisciplinari che valorizzino la complementarità delle competenze presenti, guardino alle nuove esigenze della Società, alla evoluzione dei mestieri e a richieste di professionalità emergenti è un obiettivo strategico primario dell'Ateneo» sottolinea il rettore Roberto Pinton. «Il Covid ha fatto emergere i limiti della nostra società nel prevedere l'epidemia, contenerla e ripartire evidenzia Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli - È un limite soprattutto di competenze e questi progetti dimostrano la capacità dell'università di recepire la lezione della pandemia. Sarebbe infatti un errore considerare il Covid un problema soltanto medico. Per uscire da questa situazione è indispensabile l'alta formazione interdisciplinare». Si chiama Il tempo della mela il progetto sulla scienza e cultura del cibo che ha scelto come caso studio un frutto tra i più consumati a livello mondiale. Il progetto coinvolge 25 ricercatori di cinque dipartimenti dell'ateneo. «Il gruppo Active Ageing spiega il coordinatore Gianluca Tell - nasce dall'esigenza di aggregare interessi e competenze di ricerca afferenti a diverse discipline del sapere in un collettore aperto ed integrato di idee, persone, interessi, iniziative e azioni». Sono coinvolti circa 100 ricercatori per quattro ambiti di attività. Quanto al progetto di robotica lo scopo è la creazione di un gruppo di ricerca nell'ambito della collaborazione tra uomo e robot. Nel Lab Village dell'ateneo saranno collocati due robot Frank Emika di cui sarà studiata l'interazione e un manichino Neumann KU, usato nei principali centri di ricerca non solo di robotica ma anche di acustica.

