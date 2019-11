Intossicati dal monossido, salvati dall'amica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Potrebbe essere riconducibile al malfunzionamento di un apparecchio della cucina alimentato a metano, l'intossicazione da monossido di carbonio che nella tarda serata di martedì ha portato in ospedale una coppia di giovani udinesi, salvati dall'intervento dei soccorsi di 118 e Vigili del fuoco chiamati da un'amica che con un messaggio vocale su Whatsapp aveva percepito che qualcosa di grave stava per accadere in quell'abitazione.I due, lui di 28 anni, lei di 25 anni, residenti in un appartamento al secondo piano di una...