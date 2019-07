CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INTERVENTOUDINE Sarà demolito l'ex battiferro di via San Bernardo. Il Comune ha infatti deciso di intervenire con urgenza per mettere in sicurezza la struttura che da anni viene segnalata come pericolante e in stato di degrado: E' un edificio abbandonato da moltissimo tempo ha spiegato l'assessore alla sicurezza e all'edilizia privata, Alessandro Ciani -, e ha una corte in comune con altre case, quindi i residenti sono molto preoccupati e da anni chiedono una soluzione. Gli uffici comunali hanno contattato la proprietà per convincerla a...