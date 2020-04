LA GIUNTA REGIONALE

TRIESTE Programma di interventi straordinari Anticrisi Covid-19 per il settore primario, dall'agricoltura alla pesca, con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali e di pagamento, garanzie, prestiti e anticipazioni che vanno da un minimo di 10mila euro a un massimo di 800mila euro. Cifra che può salire a un milione se la misura è diretta a cooperative e consorzi.

È il documento che ha approvato ieri la giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche agricole Stefano Zannier per «garantire con la massima rapidità al sistema produttivo agricolo e agroalimentare regionale misure di sostegno e di aiuto, visto la grave crisi che sta vivendo il comparto. Le misure ha aggiunto l'assessore prevedono limiti e condizioni più favorevoli rispetto a quelli ordinariamente previsti».

Nello specifico, gli aiuti di Stato previsti dal programma interessano tutte le imprese dei settori agricolo, forestale e della pesca e acquacoltura della regione. Sono previste concessioni fino a 800mila euro per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, fino a 100mila per le aziende della produzione primaria e fino a 120mila euro per le realtà che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

I finanziamenti agevolati legati al Fondo di rotazione regionale prevedono quote da un minimo di 10mila euro fino a un massimo di 500mila euro per le imprese che producono prodotti agricoli o svolgono l'attività di acquacoltura. Per le aziende che trasformano e commercializzano prodotti agricoli o svolgono l'attività di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale, l'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati è di 10mila euro e quello massimo è pari a 800mila euro, raggiungendo un milione per le cooperative e i consorzi.

«Opereremo immediatamente sugli attali importi disponibili nel Fondo di rotazione in agricoltura ha affermato Zannier. In attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, i finanziamenti saranno concessi con le condizioni vigenti legate al regime di de minimis. Ad autorizzazione avvenuta, saranno erogati nei limiti e con le condizioni del Quadro temporaneo comunitario».

Il quadro permette la concessione di aiuti fino alla fine dell'anno e per le aziende che non fossero in stato di difficoltà al 31 dicembre dell'anno scorso. Ulteriori agevolazioni sono previste per anticipare il valore commerciale dei prodotti agricoli con finanziamenti fino a 300mila euro, per le imprese con fatturato inferiore a un milione, fino a 500mila euro, per le imprese con fatturato compreso tra un milione e 2,5 milioni di euro e fino a 800mila euro, per le imprese con fatturato superiore a 2,5 milioni di euro. Si potrà ottenere anche l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale, per un importo massimo pari al 25% del fatturato annuo riferito all'ultimo bilancio.

Riguardo alle necessarie autorizzazioni europee per gli interventi straordinari a supporto delle imprese di ogni comparto che la Regione sta varando, proprio ieri l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, ha sottolineato che «con tutte le direzioni regionali ho avviato la ricognizione delle misure attuate per poter procedere celermente a questo adempimento».

Per poter essere ancora più veloci, ha aggiunto l'assessore «le Regioni hanno chiesto al Governo di farsi carico di effettuare una notifica ombrello, a copertura di tutti gli aiuti che le Regioni intendono concedere a valere sulle regole del Quadro temporaneo».

Tale notifica, dovrebbe essere contenuta nel prossimo decreto del governo nazionale. Intanto, il Governo Conte «ha accolto la richiesta della Regione Fvg di eliminare l'imposta di bollo sulle domande di cassa integrazione in deroga», ha informato ieri l'assessore al Lavoro Alessia Rosolen.

