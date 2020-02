SALUTE

UDINE Teleconferenza mondiale, con più continenti coinvolti e quattro Paesi collegati con Udine, da tutto il globo per fare il punto sulle novità nel campo della chirurgia maxillofacciale. In particolare, saranno mostrati interventi chirurgici in diretta per la correzione delle asimmetrie facciali. In collegamento con l'ospedale del capoluogo friulano, il 3 marzo, ci saranno addetti ai lavori di Russia, Canada, India e Sudafrica.

La regia è affidata alla Clinica di chirurgia maxillofacciale diretta da Massimo Robiony. Per consentire la teleconferenza su temi così sofisticati, per un'iniziativa didattica, i medici potranno contare sulla piattaforma regionale Health teaching & learning, sviluppata e gestita dalla struttura in Tecnologia dell'informazione dell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, diretta da Paolo Pascolo. L'azienda informa in una nota che l'iniziativa didattica si servirà delle più moderne tecnologie per la formazione a distanza. Lo scorso anno la Piattaforma regionale health teaching & learning ha reso possibili 97 live surgery, 730 video di tecnica on demand; 128 corsi di formazione a distanza. Gli utenti collegati e quindi formati sono stati 10.870.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

